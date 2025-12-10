12/10世界人權日 賴總統：民主是台灣唯一的方向





今（10）日是世界人權日，總統賴清德今在粉專上發文，指威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但「民主是台灣唯一的方向」，他強調政府將從3個方向持續推動轉型正義，讓民主與人權的根基更穩固。

賴總統表示，上週末他出席2025年世界人權日典禮，向所有在威權時代受難、為自由民主奮鬥的前輩，致上最深的敬意與感謝。「如果不是他們甘冒風險、堅持信念，就不會有今天被世界稱為『亞洲民主燈塔』的台灣。」

他表示未來政府會從3個方向持續推動轉型正義：「調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。」

賴總統指出，當前威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣，更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。

他強調台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們；也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，因為「民主」是台灣唯一的方向。「台灣會堅定站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，如同玉山的旭日穿透歷史陰霾，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界。」

（封面圖／翻攝《賴清德》粉專）

