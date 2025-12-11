12/12-12/14 苗栗竹南陪你聽客家歌、學客家話

由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新，繼七月於臺北兩廳院藝文廣場首演，九月於高雄市文化中心演出後十二日至十四日將於苗栗縣竹南國中海口分校預定地展開連續三天演出，這是《燈怪》繼北、高兩市後第一個巡演縣市，邀請苗栗及中臺灣的觀眾一同到苗栗走進奇幻的「燈怪宇宙」，體驗全新客家童話。

八公尺高「燈燈國王」震撼登場，傳遞客家精神與守護故事。二○二五客家親子劇《燈怪》籌備近兩年，由客家委員會和紙風車再次合作，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。最受矚目的焦點就是三層樓高、身高八公尺、身長十一公尺的「燈燈國王」，歷時兩年設計打造，內含五千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。「燈燈國王」將打破劇場舞台框架，在所有觀眾共同創造的』燈海』中穿梭現身。

客委會古秀妃主委表示：「戲劇是帶給民眾認識客家最好的方式，也是推廣客家文化重要的管道，《燈怪》是客委會和紙風車第五度的合作，用一個全新的童話故事傳遞客家精神的美好。《燈怪》演出客語比例大幅增加，但演員會用客語及華語交錯演出，還有朗朗上口的客語歌，所有的家長和小朋友一定都看得懂，更希望孩子看完戲能更熟悉客家語言，說幾句客家話，唱唱客家歌，讓』客家』向下紮根。