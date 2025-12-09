12/12-18台隆手創館南港店與一場美好日本祭相遇！

▲2025 日本祭。

【記者 洪美滿／台北 報導】由日本トモトモ株式會社主辦的第一屆「日本祭」台日文化交流活動，將於2025年12月13日至14日於台北市爵士廣場舉行，活動透過日本在地美食、舞蹈展演、和創作音樂，邀請大家體驗正宗日本節日慶典。首屆活動獨家於台隆手創館LaLaport南港店，舉辦期間限定日本祭店中店快閃，12月12日(星期五)下午16:00-18:00由日本藝人「中西悠綺」親臨現場預告周末限定的日本祭相關活動，中西小姐會用中文和最甜美的笑容，和你現場互動。日本祭店中店12月12日至18日，於台隆手創館LaLaport南港店三樓展開，當日於日本祭專區單筆購物滿500元，即贈限量精美小禮物。笑容可掬的中西悠綺小姐，13歲即於日本演藝圈出道，從小學習新體操，在香港學習過武術，畢業於中央戲劇學院，擅長唱歌、舞蹈和戲劇，也歡迎對展演有興趣的小女孩一起來到HANDS和中西小姐互動！

廣告 廣告

▲日本祭滿額贈。

日本榮登台人旅遊首選，到日本旅行不一定剛好碰上當地文化祭典，日本祭活動希望將日本傳統的節慶祭典，熱熱鬧鬧多樣的氛圍，分享與台灣民眾。網路社群剛好遇上祭典的民眾分享，日本在地不同季節的特色祭典，如傳統舞蹈表演、屋台小吃攤和特色遊戲攤位，豐富多樣的風貌真的很值得走一趟。周末於台北爵士廣場將日本祭典直接搬到台灣，邀請大家一起遊逛體驗。兩天的日本祭推出日本市集，章魚燒、日本醬油丸子和好吃的紅豆糯米糰。舞台上由日本藝人帶來特色三味線展演、創作歌姬和日本藝人輪番上陣。

▲日本祭織品包袋。

台隆手創館LaLaport南港店12月12日至18日於三樓店內舉辦「日本祭店中店」，將限量販售日本和服織品包袋、特色酒藏(未成年請勿飲酒)，日本祭專區單筆滿500元即贈精美生活好禮。台隆手創館LaLaport南港店內同時正舉辦一樣來自日本的人氣IP周邊新品快閃，「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」快閃店除了日本新品，西村優志特別於角色插畫中結合台灣在地特色，獨家推出台灣限定款周邊。本周全新上市「台灣限定帆布手拿包」共四款，以及可用來作為悠遊卡套的「伸縮票卡夾」，首次於HANDS南港店現身，西村老師快閃活動期間單筆消費金額滿1,000元，限量贈送獨家款「台灣限定紙袋」。（照片記者洪美滿翻攝）