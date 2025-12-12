12/13大陸冷氣團殺到！苗栗以北低溫下探10度
氣象專家賈新興在臉書指出，13日（週六）至15日（週一）期間，台灣將受到大陸冷氣團影響，其中桃園以北及宜蘭地區會出現局部短暫雨，新竹及花蓮也有零星短暫雨的機率。
賈新興表示這波冷氣團是入冬以來首次報到，預估苗栗以北地區將出現10度左右的低溫。14日基隆至東北角、新北宜蘭交界山區及花東山區仍會有零星短暫雨。
受到大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，最低溫預計會在14日深夜至15日清晨出現。賈新興表示，苗栗以北空曠區有機會出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7度至14.2度低溫的機率。
賈新興表示15日至16日，各地天氣將轉為晴朗穩定。17日午後，桃園以北山區及宜花東山區會轉為有零星短暫雨。18日，北海岸、基隆至宜花東地區有零星短暫雨。19日午後花東會轉為有局部雨，晚間起竹苗以南山區及高屏也會轉為有局部雨。20日中午前全台都會有雨，午後桃園以北將漸轉多雲時晴。21日午後，桃園以北及宜花地區會有零星短暫雨。
根據賈新興預測，12月下旬氣溫會偏暖，1月上旬至1月中旬氣溫以略偏暖的機率較高。降雨方面，12月下旬起至1月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高。
延伸閱讀
單親父車禍「腿只剩肌腱連著」 醫護拼命助他免截肢...保住工作
消防栓深夜狂噴泡沫水 新店麥當勞外變「奶昔海」
東北季風強襲！基隆、新北、宜蘭大雨特報 一路下到明天
其他人也在看
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 118
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 7
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
冷氣團「這天抵達」最冷下探10度！鄭明典揭「先下雨後乾冷」時程曝
生活中心／巫旻璇報導中央氣象署預估，明（11日）東北季風將再度略為增強，各地清晨與夜間都會感覺更涼，迎風面水氣也會稍微增加，北台灣白天高溫將略下降。預測各地低溫約落在17至20度之間，白天北部及東部約24至26度，中南部仍可達27至29度。另外，從本週末一路到下週一（12/15），將有兩股冷高壓陸續南下影響天氣。前氣象局長鄭明典也提醒，明天起隨著新的冷高壓靠近，東北季風將再度增強、濕度回升，部分地區會先迎來降雨，週末天氣將逐步轉為乾冷型態。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前 ・ 4
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
入冬首波冷氣團要來了！2段變天時間曝光 2地轉雨「這天最冷」
把握好天氣，明天開始又要變天了。天氣風險分析師林孝儒今（10）日分析未來天氣，提醒把握短暫回暖空檔，週四北至東部轉雨，週末有機會迎來入冬首波冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪
生活中心／李明融報導本週氣溫直直落，中央氣象署指出，明天（11日）東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北台灣高溫稍降，各地地溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度；本週末到下週一（15日）有2波冷空氣接力南下，氣象署表示，中部以北3500公尺以上高山，可能有零星降雪或路面結冰的機會。民視 ・ 21 小時前 ・ 1
冷氣團下探10度！北台急凍「濕冷轉乾冷」 高山恐降雪
入冬首波冷氣團即將於週六下午開始影響台灣，氣象署預估週一清晨將是最冷時段，最低溫可能下探10度。專家指出這波冷氣團將帶來「濕冷轉乾冷」的天氣型態，週六中部以北3500公尺以上高山有機會出現降雪、結冰和霧淞。各地溫度將明顯下降，北部及東部地區最低溫約12度，南部約14度，輻射冷卻區域可能再降1至2度。台北市11個旅客服務中心也特別提供免費暖暖包，每處限量500份，為民眾禦寒。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（12日）早晨各地明顯降溫，根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在南投中寮的12.5度。對此，氣象專家吳德榮提醒，今...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
低溫再下修！今晚起3地區有雨 周末「氣溫溜滑梯」驟降10度
東北季風持續影響，今（11）天清晨輻射冷卻，本島最低溫落在南投11.6度，北部、東半部地區高溫回暖到25度左右，不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨天氣，而週末大陸冷空氣南下，有望挑戰冷氣台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團報到！12/13氣溫驟降 北台低溫探12度
天氣職人吳聖宇表示，今（10）日隨著大陸高壓東移出海，各地天氣逐漸好轉，北中南部普遍晴到多雲，白天氣溫回升、陽光露臉，不過早晚氣溫偏低，日夜溫差可達十度以上，出門仍需注意保暖。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投清晨12.4度！北北基宜今防大雨 冷氣團週末報到低溫恐再下探
即時中心／綜合報導東北季風持續影響台灣，今（12）日清晨平地最低溫12.4度出現在南投中寮及名間。中央氣象署指出，迎風面水氣增多，今日北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其他地區仍為晴到多雲；北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度。週六晚間起冷氣團南下，各地將轉為乾冷天氣型態，要到下週二才會逐漸回暖。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話