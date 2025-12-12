12/13大陸冷氣團殺到！苗栗以北低溫下探10度

氣象專家賈新興在臉書指出，13日（週六）至15日（週一）期間，台灣將受到大陸冷氣團影響，其中桃園以北及宜蘭地區會出現局部短暫雨，新竹及花蓮也有零星短暫雨的機率。

歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興表示這波冷氣團是入冬以來首次報到，預估苗栗以北地區將出現10度左右的低溫。14日基隆至東北角、新北宜蘭交界山區及花東山區仍會有零星短暫雨。

未來10天台北站氣溫時序圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

受到大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，最低溫預計會在14日深夜至15日清晨出現。賈新興表示，苗栗以北空曠區有機會出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7度至14.2度低溫的機率。

賈新興表示15日至16日，各地天氣將轉為晴朗穩定。17日午後，桃園以北山區及宜花東山區會轉為有零星短暫雨。18日，北海岸、基隆至宜花東地區有零星短暫雨。19日午後花東會轉為有局部雨，晚間起竹苗以南山區及高屏也會轉為有局部雨。20日中午前全台都會有雨，午後桃園以北將漸轉多雲時晴。21日午後，桃園以北及宜花地區會有零星短暫雨。

根據賈新興預測，12月下旬氣溫會偏暖，1月上旬至1月中旬氣溫以略偏暖的機率較高。降雨方面，12月下旬起至1月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高。

