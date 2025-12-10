12/13登場！全家便利店邀12團隊打造移工文化節 還有移工友善倡儀計畫

迎接國際移民工日，「全家」攜手One-Forty，宣佈於12月13日推出全台首創「2025移民工文化節」。全家便利商店提供



全家便利商店今（10）日表示，為迎接12月18日國際移民工日，攜手移工教育組織One-Forty在本周六（12月13日）推出全台首創「2025移民工文化節」。活動將串聯零售、公益、文化、藝術、餐飲等12個東南亞文化相關團隊，呈現在台移民工的文化、語言、創作與生活日常，是今年底最獨特的東南亞文化慶典。

「2025移民工文化節」將於本周六（12/13）11:00至21:00於台北三創生活園區登場，活動以「島嶼共聚，家在這裡」為活動核心，串聯東南亞文化市集、舞台演出、南洋手作坊、東南亞文化交流體驗站、「全家」移民工友善特展5大亮點，展現台灣與移民工共同生活的島嶼樣貌。

現場也推出「你好，一起家在這裡」限定活動，邀請民眾以印尼、越南、泰國、菲律賓4國語言說出「你好」，即可領取限定好禮，讓大眾以更直觀、沉浸的體驗接觸東南亞文化。

全家智慧零售車FamiMobi再度化身「多元文化快閃店」，活動當天，明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元優惠，更有多項東南亞進口商品買一送一。

統計指出，在台移工總數達86萬、新住民也突破61萬，加上近28萬名新二代學生，已有超過150萬移民工與二代，多元文化已成台灣社會日常風景。為回應此趨勢並持續推動更深層的社會對話，全家與One-Forty更共同宣布啟動「2026全家一起友善移工」三大計劃，即日起至2026年2月3日前，於「全家愛心大平台」店舖零錢捐與Famiport、APP手機捐款，支持移工在台的語言學習與文化共融倡議計畫，以日常善意陪伴移民工更安心地生活在這座島嶼。

全家以便利商店為起點，自2024年起攜手深耕東南亞移工教育的非營利組織 One-Forty推動「全家一起友善移民工計畫」，持續深化便利商店做為在台移工與新住民「第三生活空間」角色。適逢12/18國際移工日前夕，攜手One-Forty、賽珍珠基金會、全盈+PAY等夥伴，於12月13日共同舉辦第一屆「2025移民工文化節」。

