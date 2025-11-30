12/14雙子座流星雨極大期 每小時可賞100顆

今（2025）年最後一次水星西大距，預估在12月8日清晨5時多登場，屆時水星會在太陽的西邊，日出前是觀察的絕佳時機，前往視野開闊、東方無遮蔽的地點就可肉眼看見，緊接著在12月14日，雙子座流星雨來到極大期，今年雙子座流星雨月像適逢殘月，觀賞條件佳。

台北市立天文科學教育館研究組解說員王庭萱表示，「當天流星雨的輻射點在雙子座，會在晚間6時半之後從東方升起，一直到隔日凌晨1時月亮升起之前，其實都是觀賞的好時機。」

天文館指出，雙子座流星雨流星速度中等偏慢，亮度中等偏亮，偶爾會出現明亮的「火流星」。

而今（2025）年最被天文迷關注的天象之一，3I阿特拉斯彗星最接近地球的日子，距離約2倍地日距（2 AU），不對地球構成威脅，可以透過天文攝影方式尋找它的蹤跡。

另外，雖然12月21日才是冬至，不過本週起已經進入今（2025）年的最早日落期。

台北市立天文科學教育館研究組解說員王庭萱說：「在冬至的時候雖然是一天白天最短的時間，可是日落最早是在冬至前，日初最晚是在冬至後。」

天文館分析，受地球運行的兩大特性，橢圓形的公轉軌道，與地軸傾斜角共同作用，台灣最早日落通常出現於11月底至12月初，這也是最近天黑特別早的原因。

