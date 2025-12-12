12/15起要收費了！新北產業園區166個停車格不再免費停

為提升停車位周轉率，新北市交通局12月15日起於新莊區五權一路、五權二路，以及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，總計166格汽車停車格實施收費管理，同時在五股區五工路、五權路新設的9格大型重機收費停車格。

15日開始新莊區、五股區增設166個收費停車格。（圖／新北交通局提供）

交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北產業園區除了擴大收費路段，使有限的停車空間公平共享，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停，更貼心因應在地需求規劃了大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。

本次新增收費路段包括新莊區五權一路、五權二路雙號側，以及五股區五權二路單號側、五權三路、五權五路、五權六路、五權七路、五權八路、五工六路及五工二路116巷，收費時段為週一至週五上午7時至晚間8時，每半小時收費10元。

五股區五工路及五權路也將規劃大型重機專用停車格。（圖／新北交通局提供）

針對大型重機停車需求，五股區五工路及五權路的大型重機專用停車格，收費時段同為週一至週五上午7時至晚間8時，每4小時收費30元。

交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網，或至新北市路邊停車費查詢網查詢、繳費，避免逾期受罰。

