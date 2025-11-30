12/2最後上車！00985B配息開獎「年化飆5.65%」 存股族嗨翻！

財經中心／師瑞德報導

群益00985B再度公告配息，每單位發放0.048元、年化殖利率達5.65%。12/2為最後買進日，12/3除息，收益發放日為12/30。短天期投等債布局受市場青睞，抗震又穩定，成為當前債市波動中的存債優選。法人建議進可攻退可守，適合穩健投資人納入配置。（示意圖／PIXABAY）

群益投信旗下的群益ESG投等債0-5年ETF（00985B）公告最新一期配息資訊，預估每受益權單位將配發0.048元現金收益，維持上期水準不變。以11月18日收盤價10.2元計算，單次配息率約0.47%，年化配息率上看5.65%，表現在短天期投資級債ETF中名列前茅。欲參與本次配息的投資人，最遲須於12月2日完成買進動作，12月3日除息、12月30日收益發放。

面對國際債市震盪加劇，00985B受惠於存續期間短、利率敏感度低的特性，在今年利率仍處高原期的環境下，展現穩健表現。根據CMONEY資料顯示，00985B自掛牌以來即獲市場高度關注，受益人數今年來增加約1.4萬人，增幅僅次於人氣王00953B，在債券ETF中表現亮眼。

法人分析，近期市場對聯準會降息時點的預期劇烈變動，使債市表現受到抑制。儘管聯準會於9月及10月各降息1碼，但受限於美國政府關門影響，部分關鍵經濟數據可能延遲公布，並伴隨聯準會官員釋出鷹派談話，讓12月降息機率從前月的93.7%急降至僅32.8%，造成債券市場信心動搖。

在此情況下，財富管理專家建議，債市投資策略宜以「進可攻、退可守」為原則，特別是選擇短天期投資級債ETF，不僅能降低利率波動帶來的淨值影響，亦可在利率轉折時把握價格上行機會。00985B所布局的標的是存續期間0至5年的投資級債券，具備防禦與收益並重的特性，尤其適合當前利率高檔震盪、政策訊號未明的環境。

回顧今年績效，00985B於11月以來上漲1.9%，漲幅領先多數債券ETF，同時其首次配息即順利完成填息紀錄，顯示資金動能穩健。此次維持單位0.048元的配息水準，也進一步展現收益穩定性。

法人總結指出，當前美國利率前景雖仍存變數，但短天期投資級債依舊具備資產配置價值。00985B不僅具備收益優勢與填息實力，更兼顧ESG永續選債標準，是現階段理財、退休與穩健資產配置族群的重要工具之一。投資人若欲參與本期配息，切記需於12月2日前完成買進，方可享有本次配息權益。

