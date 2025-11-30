12/2東北季風增強 低溫下探15度
（中央社記者余曉涵台北30日電）氣象署表示，下一波東北季風預計12月2日起增強，除了為北部與東半部帶來局部降雨外，溫度將往下降，最冷時間點預計落在12月4日清晨，低溫約攝氏15度到18度。
中央氣象署預報員曾昭誠今天向媒體表示，今天晚上到明天清晨，台灣有中層水氣通過，西半部有零星降雨機會，明天白天起到12月2日白天水氣減少，迎風面桃園以北與宜蘭有局部短暫雨，花東及中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。
曾昭誠說，12月2日晚間起東北季風增強，預計將影響到12月5日，降雨部分從2日晚間到3日一整天，北部跟東半部有局部短暫雨，中部山區有零星小雨，其他地區多雲到晴；12月4日及12月5日則剩基隆北海岸、東半部有短暫雨，其他地區多雲到晴，這樣的降雨型態會一直到週末。
溫度方面，曾昭誠說，明天溫度跟今天類似，但如果雲比較多，白天溫度就不會這麼高，但都有攝氏25度到28度左右，南部也有機會達到30度；12月2日會比明天溫度降一點，但落差不大，入夜到清晨在20度上下，比較偏涼。
曾昭誠指出，12月2日晚上起，北部整天溫度約落在17度到20度，中南部23到25度，明顯降溫，尤其12月4日清晨是最冷的時候，預計各地溫度為15度到18度，空曠地區及河谷受到輻射冷卻影響可能再低個1到2度。
曾昭誠說，12月4日溫度跟12月3日類似，12月5日略為回升，北部週末回到22到25度，中南部26度到27度。（編輯：李錫璋）1141130
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 10 小時前
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 3 小時前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 1 天前
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 22 小時前
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 22 小時前
中央氣象署表示，今（30日）各地大多為多雲到晴，中午起中高層雲系通過，西半部及澎湖雲量增加，有零星飄雨的機率，12月2日晚間另一波東北季風南下，屆時北部、宜蘭溫度明顯轉涼。中天新聞網 ・ 3 小時前
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 1 天前
新的一波東北季風即將報到，氣象署預估最冷的時間點將會落在週三深夜到週四清晨，而且溫度會呈現V字急墜，北部低溫將下探14度，南部地區16度到19度，離島的馬祖更冷，只剩11度。鏡新聞 ・ 4 小時前
氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著...CTWANT ・ 1 天前
生活中心／楊佩怡報導今（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受上較為溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，民眾外出須注意保暖，適時添加衣物。至於未來的天氣狀況，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣將快速南下，下週「這天」入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感。民視 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導中央氣象署指出，受東北季風影響，今（28）日全台早晚氣溫偏低，各地清晨低溫多落在17至18度，北部與東半部白天高溫僅有19至2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
[Newtalk新聞] 中央氣象署最新月長期預報指出，台灣將在12月3日至6日期間受一波明顯冷空氣影響，氣溫將逐日下滑，天氣型態將從濕冷逐漸轉為乾冷，預估中部以北及宜蘭的空曠地區，低溫會落在14至17度之間；南部、花東與澎湖沿海空曠地區低溫約16至19度；金門預測13至14度，馬祖更低至11至13度。氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波降溫範圍廣、時間長，民眾務必留意穿著保暖。 今日（30日）水氣略增，北台與東半部天氣較不穩定，包括基隆北海岸、東部地區與恆春半島都有局部短暫雨，其他地區也可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具。白天高溫仍有24至28度，但清晨輻射冷卻明顯，新竹至嘉義低溫僅13至16度，內陸與近山區可能更低，其他地區約16至20度，日夜溫差相當大；離島方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴到多雲，14至20度。 氣象署表示，明天至週二白天將有中層雲系通過，明天水氣偏多，北海岸、東半部與恆春半島有局部短暫雨，中部以北及南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲天氣。明晚起至週二白天，水氣略減，桃園以北及宜蘭仍有局部降雨，花東與中南部山區亦有零星雨，其新頭殼 ・ 10 小時前
好天氣要沒了！今日（11/30）東北季風稍微減弱，白天高溫上看28度，不過明日（12/1）起水氣增加，週二（12/2）入夜後東北季風開始增強，北部、中部及東北部地區低溫下探14度。氣象專家林得恩提醒，週三至週六（11/3至11/6）降溫顯著，水氣則是先濕後乾，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。太報 ・ 8 小時前