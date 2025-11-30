12/2與民團談憲訴法公投連署 鍾佳濱：民進黨「不會是局外人」

〔記者李文馨／台北報導〕從憲法法庭被迫停擺，到大罷免行動失利，既有制度無法化解憲政爭議。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱日前拋出以「更大的民意」解套的主張，他受訪表示，樂見並支持公民團體行使「直接民權」，但民進黨不會成為主要的發動者；對於目前正在連署廢止憲訴法及選罷法修法的公投，他說：「我們不會是局外人。」據悉，民團與民進黨將在本周二(12/2)首度會面。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制(9001案)，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本(9002案)、廢止罷免連署需附身分證影本(9003案)、偽造假冒個資連署刑責(9004案)，連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

鍾佳濱日前拋出用「更大的民意」為憲政鬧劇劃下句點，他受訪解釋，國會議員是被監督者，當代議政治失靈的時候，民意就會站出來用「直接民權」表達，其中包含公民投票，當公民團體發動了包括公投在內的直接民權，「我們很樂見、也很支持」，但民進黨團不會是發動者。

對於現在有4件公投案正在進行連署，鍾佳濱表示，「我們不會只是局外人」，會以行動投入參與，每位公職人員都有地方服務處，如同防詐宣導，當然可以參與公民連署；由於此次公投連署與過往不同，採電子連署的方式進行，他們也要學習如何推廣。部分民進黨籍地方議員辦公室從上週就開始投入協助連署。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，作為執政團隊，首要之務是必須確保選務順利，將「公投亂大選」的負面衝擊降至最低；其次，民進黨應定調現有民團提案的態度與協助模式；第三步是戰情研判，需提早預測並因應在野黨可能操作哪些激化對立、有利動員的公投題目。

對於外界關心的「民進黨是否提對案」，吳思瑤說，這屬於「最後手段」，必須經過前述評估，未來若主動發動公投，議題必然聚焦在立法院暴衝通過「傷及國本、危及國安」的議案，以此訴諸民意公斷；但她也強調，這一切才剛開始，黨內尚在審慎評估，不會為了選舉而輕率提案。

