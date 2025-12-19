12/20北美館日 開放民眾免費入館「串門子」

12/20北美館日由表演團隊的「小事製作」進館「串門子」(圖片來源:北美館)

2025北美館日《來串門子—大合照》(圖片來源:北美館)

2025北美館日《來串門子—大合照》，邀請觀眾成為「大合照」的共創者(圖片來源:北美館)

2025北美館日同步啟用低耗能電子紙設備，逐步取代紙本海報與傳統指引告示(圖片來源:北美館)

臺北市立美術館明天(20日)週六將舉辦「北美館日」，當日全館免費開放參觀。館方表示，除了正在展出的「2025台北雙年展：地平線上的低吟」與新開展的「2025臺北美術獎」兩檔展覽外，今年「北美館日」公眾活動邀請曾獲選巴黎文化奧運臺灣館表演團隊的「小事製作」進館「串門子」，推出全新主題企劃《來串門子—大合照》，將三樓3C迴廊轉化為一處「偶發式互動展演」的共感場域，觀眾將化身為「漫遊者」，一同參與並共創紀念性的群像大合照。

臺北市立美術館說明，《來串門子—大合照》的互動展演聚焦於3C迴廊獨特的「口字型」結構與視線流動，營造出「去舞臺」與「去第四面牆」的開放式演出空間，使每一位走入現場的觀眾，也同時是觀者與被觀看者，形塑出一個由身體、視線與感知交織而成的共享場景。本次活動由「小事製作」策略總監陳運成策劃，邀請張雅為與張雅媛擔任編創者，以「星叢」的概念呈現多重「紀念」的主題，重新想像集體記憶與當下身體經驗的交會，打造出兼具即興與共感特質的展演場域。演出圍繞「運動、競技；集會、遶境；靜思、慶典」等人類集體紀念形式展開，表演者散布於迴廊各處進行間歇式、參與型的行動，並邀請觀眾即興加入、成為「大合照」中的一員。

藝術家張雅媛透過工作坊，引導參與者覺察自身肢體與空間的感知關係，讓觀眾轉化為迴廊中持續流動的有機景觀。除了身體與空間的交織外，藝術家張雅為也以「永恆的時間」為發想，邀請藝術家蔡承翰透過延時性重現與紀念有關的日常行為，將沿著迴廊的四面牆緩步移動，間歇性記錄現場的星叢情境與記憶軌跡；而音樂設計鄭兆恩則製作出不斷迴返的音景，讓聲音成為此場域中的另一條時間軸，共同編織出身體延展與感知交錯的集體凝視。

臺北市立美術館表示，在演出之餘，今年北美館日將邀請20位觀眾成為「大合照」的共創者，手持拍立得相機自由遊走，拍攝自身所見的當下情景，並將照片浮貼於3C迴廊牆面，讓現場的互動與相遇，轉化為可被閱讀的空間詩學。 與此同時，北美館日也將首次亮相專為公眾使用的「TFAM REUSE退役軟木坐墊」，作爲《來串門子—大合照》活動中的公共物件。讓退役材料重返館內服務場域，再次融入日常使用情境，進一步延續它的循環價值。