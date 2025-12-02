12／20彰化歲末演唱會 大咖雲集

彰化縣政府2日為「2025彰化歲末演唱會」活動宣傳，會中宣布邀請9組藝人輪番開唱，縣長王惠美（前排左五）等人歡迎民眾共襄盛舉。（葉靜美攝）

搶不到「情歌王子」李聖傑演唱會門票的歌迷不用遺憾，將在20日於彰化縣立體育場登場的「2025彰化歲末演唱會」，今年除了邀請了糜先生樂團、歌王翁立友、歌后孫淑媚等藝人登台獻唱，更有「情歌王子」李聖傑壓軸演出，讓老中青都能一飽耳福，再加上480秒璀璨煙火，為2025年留下難忘回憶，同時迎接嶄新的2026年。

彰化縣政府2日為「2025彰化歲末演唱會」活動宣傳，會中宣布歲末演唱會邀請9組藝人輪番開唱，有糜先生及小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，26、27日將在小巨蛋舉辦個人演唱會的「情歌王子」李聖傑壓軸演出。

彰化縣長王惠美說，演唱會點燃歲末的熱情，還有美食市集與480秒的煙火秀，與民眾一起開心迎接2026年；晚會當天只要憑11、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家，包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽125機車2輛、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等好禮。

王惠美強調，12月不僅有歲末演唱會，14日晚間將在縣立美術館廣場點亮耶誕樹，「2026彰化月影燈季」將在27日點燈，展出至明年3月1日，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。

王惠美表示，此次燈季特別與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影《功夫》合作，每周五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神祕嘉賓，歡迎全國鄉親暢遊彰化。