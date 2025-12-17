12/21冬至開運法！9大習俗轉運旺財：吃湯圓轉運首選、吃水餃旺財

2025年12月21日23點04分，冬至將如期而至。這一天，太陽直射南迴歸線，北半球的白晝最短，黑夜最長。古人視冬至為重要節日，甚至稱之為「亞歲」，與過年相提並論。冬至過後，陽光逐漸北移，白晝漸長，象徵著陽氣的回升。這一天也因此被賦予了許多開運的意義。以下是九大冬至開運法，讓你在新的一年裡更加順遂。

一、吃湯圓圓滿如意

冬至當天，吃湯圓是轉運的首選。紅湯圓象徵金，能招來桃花和人緣；白湯圓象徵銀，能招財旺事業。紅白湯圓各吃一顆，象徵團圓與圓滿，讓新的一年更加如意。

▲ 冬至當天，吃湯圓是轉運的首選。（圖／資料圖庫）

二、吃豬腳麵線延壽、除晦氣

對於屬兔和屬雞的朋友，今年是沖犯太歲之年。冬至這天吃一碗豬腳麵線，不僅能轉運，還能為父母延壽、除晦氣，表達孝心。

三、吃餛飩增智慧

餛飩象徵天地交運，陰陽交替之際，壞運氣可被轉換。對於學業不佳的學子，冬至吃餛飩有助於增長智慧，迎接新能量。

四、吃水餃旺財

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進，是冬至不可或缺的習俗之一。

▲ 水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。（圖／資料圖庫）

五、進補好運氣

俗話說「冬至進補，春天打虎」，冬至進補有助於抵禦嚴冬，補充元氣。以肉類和滋補藥材燉煮的食品為主，能讓你神清氣爽，好運自然跟著來。

六、買新鞋、新衣和諧順暢

冬至如同過年，為父母買新鞋新衣，尤其是改善婆媳關係，有助於家庭和諧，運勢順暢。

七、拜祖先求興旺

冬至是祭天的最佳時節，擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求後代子孫興旺發達。

八、拜月老求姻緣

未婚男女可在冬至到月老廟祈求姻緣，準備五色絲線和供品，誠心祈求月老賜予良緣，並將五色繩隨身攜帶，增進喜氣。

九、姻緣線旺姻緣事業

2025年「喜星」、「桃花星」、「官星」位於東南方，可在此擺放紅線、緣錢或五色繩，搭配粉紅色水晶球或手鍊，增強異性緣、人際關係和事業運。

這些冬至開運法不僅是傳統習俗，更是迎接新一年好運的方式。無論是增進人際關係、提升事業運，還是祈求家庭和諧，這些方法都能為你帶來滿滿的正能量。趁著冬至，為自己和家人祈求一個美好的未來吧！

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

★《ENews》提醒您

民俗說法，僅供參考。

