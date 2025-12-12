12/21財神降臨！小孟老師曝「4生肖」財運爆發到跨年

小孟老師近日在臉書發文指出，隨著12月21日冬至到來，將有4個生肖迎來強勁的財運增幅，這股能量從冬至一路蔓延到跨年後，正財、偏財雙雙亮眼，貴人助力也紛紛浮現，只要把握良機，無論在投資或職場上都有機會繳出亮眼成果。

冬至過後，屬羊的人行動力與企圖心全面爆發，工作表現相當突出。無論是業績進度或合作談成的速度，都比以往更快，加上貴人運強盛，朋友、同事、主管都願意提供協助，讓職場發展順風順水。年底消費旺季也帶動正財大幅提升，偏財同樣不落人後，整體收益可望顯著攀升。

經歷前期壓力後，屬馬的人在冬至後能量全面回充，工作效率明顯提高，成果也陸續進帳，使正財保持在高檔狀態。心情轉佳後，更多好機會自然上門，偏財方面雖不如正財迅猛，但仍可見穩定增長，年底財運呈現穩健向上的格局。



去年受低潮困擾的生肖雞，在冬至後迎來明顯反轉。運勢漸入佳境，工作量增加帶動業績提升，本業逐步回穩向上。偏財運也變得活絡，可能會有額外收入或短期進帳，整體財氣提升，只要保持努力，年底前有望追回過去的低迷狀態。



屬龍的人將在冬至後擺脫先前的阻礙，心境與運勢同步轉亮。受到貴人相助，工作運勢大幅攀升，手上專案可能迎來突破，為正財打下扎實基礎。同時，投資與兼職收入也具成長空間，偏財運表現不俗，年底財勢可望開出紅盤。

