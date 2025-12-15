12/21迎冬至！「9大開運法」加滿來年好運 必吃紅白湯圓

記者高珞曦／綜合報導

今年國曆12月21日迎來冬至節氣，這天太陽直射南回歸線，北半球白日最短、黑夜最長，民俗專家楊登嵙指出，古人又將冬至稱為「亞歲」，重要程度可比過年，把握冬至完成9大開運法，讓新年也順順利利。

民俗專家楊登嵙建議，冬至可吃紅色、白色湯圓各1顆，讓來年更加圓滿如意。（示意圖／楊登嵙提供）

1、吃湯圓圓滿如意

冬至不可少的就是1碗湯圓，紅湯圓代表「金」，招桃花又招人緣，白湯圓為「銀」，代表招財、旺事業，吃紅、白湯圓至少各1顆，象徵團圓、圓滿，讓新的一年更加圓滿如意。

2、吃豬腳麵線延壽、除晦氣

生肖蛇、豬在乙巳蛇年沖犯太歲，可在冬至這天吃碗豬腳麵線轉運，為人子女也可讓父母長輩吃豬腳麵線，不只是盡孝道，也是幫父母延壽、驅除晦氣。

3、吃餛飩增智慧

餛飩代表天地交運、陰陽交替混沌不明之際，各種壞運得以在此時換掉，冬至吃餛飩代表「混沌初開」，幫助增長智慧。

4、吃水餃旺財

水餃狀如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

5、進補好運氣

俗語說「冬至進補，春天打虎」，冬至挑選有益的食材進補，元氣充足自然神清氣爽，好運也會跟著來。

6、買新衣新鞋象徵和諧順暢

冬至大如年，平常沒時間和雙親過年的子女們，不妨在冬至帶父母出外走走，兒媳也可送新鞋給公婆，改善公媳、婆媳關係與家運。

7、拜祖先求興旺

由於日數陽、夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，周朝以來就有冬至舉辦郊祀的傳統，是祭天的最佳時節，擺湯圓在神桌祭祀祖先，以求保佑後代子孫興旺。

8、拜月老求姻緣

冬至的湯圓諧音「緣」，未婚男女可在冬至準備五色線，即綠色（東方）、紅色（南方）、白色（西方）、黑色（北方）、黃色（中央方位），也象徵五行中的木、火、金、水、土，結成五色繩，再到月老廟求賜緣分，並備好6種供品，包含湯圓（祈求緣分到來）、糖果（甜甜月老的嘴）、鮮花（早日和對象開花結果）、圓形的五色水果（象徵一切圓滿吉利）、紅棗（求姻緣早點完成）、桂圓（圓滿順利）。備妥一切後，向月老稟告自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，誠心祈求月下老人速賜良緣，再將五色繩纏繞手腕，平常隨身攜帶或放進錢包，增進喜氣、招來緣分，日後覓得良緣也別忘了奉上喜糖、喜餅答謝。

2025年冬至當天將粉色水晶球擺到東南方位，可幫助改善人際關係。（示意圖／記者高珞曦攝）

9、擺姻緣線旺姻緣、事業

2025年（乙巳蛇年）的喜星、桃花星、官星在東南方，主宰人際關係、事業與異性緣，將從月老處求到的紅線、緣錢或五色繩，還有正在開花的植物、粉紅色水晶球或手鍊擺到此方位，可增加異性緣、旺桃花和人際關係，也幫助提升事業運。

