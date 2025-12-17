12/21鳳山辦首場大型造勢 許智傑盼創下人數新紀錄

許智傑12/21將在捷運鳳山西站旁舉辦首場大型造勢活動，希望能創下人數的新紀錄。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 距2026高雄市長民進黨黨內初選不到一個月，四位參選人正進行最後階段衝刺，其中立委許智傑本週日將在捷運鳳山西站旁舉辦首場大型造勢活動，希望能創下人數的新紀錄，同時也會規劃掃市場、車隊掃街、地方拜訪，持續維持選舉步調，歡欣心、認真做，帶領高雄成為充滿歡樂的城市，邁向AI首都。

立委邱議瑩11月30日率在鳳山舉辦首場大型造勢晚會，現場號稱湧入約5萬名支持者，許智傑鳳山大型造勢活動接著12月21日也將登場，立委林岱樺繼喊出岡山破3萬人、旗山破2萬人後，也訂於12月27日完成三山造勢壓軸的鳳山場別苗頭，三人的鳳山造勢地點均在捷運鳳山西站旁空地。唯一還沒推出大型造勢活動的立委賴瑞隆團隊表示，目前仍持續深入基層、以中小型宣講為主，希望與民眾有更多直接的互動。

針對立法院公費助理任用草案提案內容，與陳玉珍版本具體差別，許智傑表示他的國會助理法，是一部向前邁進的完整專法，把助理的權利與義務通通包含，要長遠建構助理制度，留住國家的人才；然而國民黨提案是開倒車，不僅沒有增加福利，連現有的公費助理制度都被破壞，兩者差別天差地遠，而且方向完全相反，國民黨對不起所有並肩作戰的助理同仁，請陳玉珍回應助理訴求立即撤案。

翁曉玲揚言要砍總統薪資，許智傑也表示，沒有任何正當理由就要砍總統的薪水，總統跟院長的薪水是人民給的，不是立法院給的，總統跟行政院長為了捍衛政策守護國家，國民黨就要以砍薪水要脅，真正該被砍薪水，是尸位素餐不審總預算的藍白立委吧！？

