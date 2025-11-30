12/23起台鐵改點 111列次行車時刻微調

台北火車站假日人潮滿滿，有外國遊客也有返鄉出遊的民眾，搭台鐵通勤的乘客要特別留心了，從12月23日起，台鐵將要大改點，這次改點總計有111列次的列車會微調行車時刻，其中有15列次變動超過5分鐘。

台鐵乘客宋先生說：「因為要上班，改點要注意看。」

台鐵副總經理劉雙火說明，「改點最主要是根據我們旅客的需求提高運能，我們是希望用比較大的3000型編組載運疏運旅客，吸收更多通勤和去花蓮遊玩的旅客。」

除了台鐵之外，交通部宣布從12月1日起TPASS 2.0再升級，民眾每月搭乘91條中長途國道客運路線，包括西部70公里以上以及東部國道客運路線，兩次即可享有15%乘車金額回饋，搭乘四次就可享有30%回饋。

TPASS 2.0+方案12月上路 3種回饋方案一次看



曾使用TPASS乘客李先生說：「鼓勵大家不要再開車吧，不然國道愈來愈塞。」

台灣一年四季受到不同天氣系統影響，尤其秋冬期間東北季風盛行，有些地區風勢強勁，為了要讓民眾接收的資訊更到位，12月起氣象署陸上強風特報鄉鎮燈號正式上線，黃燈代表平均風6級以上、陣風8級以上，橘燈代表9級以上，陣風11級以上；如果亮起紅燈，大部分都代表的是颱風侵襲或登陸的時間，提醒危險要待在室內避難。

氣象預報中心副主任羅雅尹說：「為了提醒大家不同的風級可能造成的危害，我們也把強風特報做了燈號的分級，除了提供縣市的資訊之外，還會提供每個縣市各鄉鎮的燈號資訊。」

隨著12月多項交通新措施上路，都與民眾生活和安全息息相關，無論是通勤族、長途乘客，或是關心天氣變化的民眾，都可以善用官方平台查詢資訊，讓行程更加順利。