12/25假期！台鐵「加開10列次」3日起開放訂票

台鐵因應今年假期旅客需求，將於12月24日、25及28日加開自強號列車合計10列次。(示意圖) 圖：台鐵局/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 行憲紀念日假期(12月25日)同時適逢耶誕佳節，台鐵公司預期將迎來旅運需求高峰，今(1)日宣布於本月24日、25日及28日加開自強號共10列次，以加強疏運，提升運能。

台鐵公司表示，為因應今年行憲紀念日疏運旅客需要，於12月24日、25及28日加開自強號列車合計10列次，其中包含七堵=潮州EMU3000型自強號1列次、高雄=七堵EMU3000型自強號1列次、七堵=彰化EMU3000型自強號2列次、樹林=台東EMU3000型自強號2列次及樹林=台東普悠瑪號4列次。

台鐵表示，將於本月3日(三)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。詳細加開列車車次、時刻等資訊，可至台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

東線自強號列車加開班次一覽。 圖：台鐵公司提供