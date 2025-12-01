12/25放假！台鐵3天加開10列次自強號

因應行憲紀念日(12月25日)放假，台鐵預期12月24、25及28日加開自強號列車。(記者吳亮儀攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年行憲紀念日(12月25日)是國定假日，同時也是耶誕節，台鐵預期有疏運旅客需求，12月24日、25日及28日加開自強號列車合計10列次，提升運能。

台鐵公司表示，加開列車包含七堵＝潮州EMU3000型自強號1列次、高雄＝七堵EMU3000型自強號1列次、七堵＝彰化EMU3000型自強號2列次、樹林＝台東EMU3000型自強號2列次及樹林＝台東普悠瑪號4列次。

台鐵公司說明，這次加開班次訂於12月3日午夜零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

