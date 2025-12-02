12/25行憲紀念日台鐵加開10班車 12/3凌晨0時起開放訂票

台鐵EMU3000城際列車。（圖／資料照片，圖源：台鐵公司提供）





因《紀念日及節日實施條例》上路，今（2025）年下半年開始，除了既有國定假日外，9月28日教師節（周日）、10月25日（周六）台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日（周四）行憲紀念日（恰與西洋假日聖誕節同日）回歸放假行列。雖然12月25日行憲紀念日在周四，僅放1天假，不過台鐵公司因應疏運旅客需要，仍在加開114年12月24日、12月25日及12月28日加開自強號列車合計10列次，並將於3日（周三）凌晨0時起開放購票。

（圖／台鐵公司提供）

台鐵表示，該公司因應行憲紀念日疏運旅客需要，於2025年12月24日、12月25日及12月28日加開自強號列車合計10列次，其中包含七堵=潮州EMU3000型自強號1列次、高雄=七堵EMU3000型自強號1列次、七堵=彰化EMU3000型自強號2列次、樹林=台東EMU3000型自強號2列次及樹林=台東普悠瑪號4列次。

（圖／台鐵公司提供）

台鐵說明，本次加開班次訂於2025年12月3日（周三）凌晨0時時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

