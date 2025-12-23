12/25行憲紀念日！國道「單一費率75折」優惠

高公局預估行憲紀念日當天，國道將湧現大量車潮。(示意圖) 圖：翻攝自交通部高速公路局(資料照)

[Newtalk新聞] 交通部高速公路局今(23)日宣布，12月25日不僅是行憲紀念日假期，也是耶誕節。高公局預估從行憲紀念日前一天晚上就會有平安夜相關活動，且行憲紀念日當天國道將湧現大量車潮，故宣布行憲紀念日國道採單一費率75折優惠，並視車流狀況開放部分路肩及實施匝道儀控措施。

高公局說明，由於行憲紀念日假期前一天是平安夜，當天各地還會舉行聖誕節活動，預估從假期前一天晚間開始，到假期當天各大聖誕節活動周圍都可能因為平安夜活動及假期出遊需求湧現大量車潮，導致高速公路部分路段出現交通壅塞情形。

廣告 廣告

針對行憲紀念日可能湧現的車潮，高公局表示，為因應國道交通負荷，行憲紀念日當天國道將採單一費率75折收費，並視車流狀況機動開放路肩，或實施匝道儀控措施，避免壅塞。

此外，高公局建議，由於12月24日平安夜活動結束時段多為深夜，且部分活動內容包含飲酒，為避免疲勞駕駛或酒駕釀禍，用路人在活動結束後，可搭乘大眾運輸工具返家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

銀色聖誕預備！冷氣團明起報到冷4天 高山有望下雪

今各地氣溫回升好天氣！ 耶誕節再變冷、入冬第2波大陸冷氣團來襲