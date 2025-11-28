12/25、元旦國道疏導措施 1行為恐噴6000元

▲高速公路局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量均略高於平日。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 114年行憲紀念日暨115年元旦均為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量均略高於平日，高公局規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

高公局表示，為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率(即打75折、無20公里免費)收費。籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局建議，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門；於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。

高公局提醒，民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

