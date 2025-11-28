12/25、元旦國道疏運措施出爐！採單一費率收費、停路肩恐噴6千

今年行憲紀念日（12月25日）與明年元旦（1月1日）均為單一假日，交通部高速公路局研判，行憲紀念日多為短途單日旅次，元旦當日除短途單日旅次，也包含跨年活動後返回居住地的旅次，預估交通量均略高於平日，因此今（28）天公告當天將採單一費率收費，取消20公里免收費措施。另外，在國道行駛途中放慢車速或臨停路肩，最高可罰6千元，提醒民眾切勿為了觀賞煙火而違規受罰。

高公局指出，因行憲紀念日與元旦皆非民俗性假日，研判行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，至元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量均略高於平日。考量行憲紀念日及元旦當日及前一日，都會區周邊景點可能出現參加平安夜、跨年等相關活動或旅遊車潮，導致鄰近景點的高速公路出現局部路段壅塞情形，高公局規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

行憲紀念日、元旦當天國道交通疏導措施。圖／高公局提供

另外，為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸的主要功能，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率收費，即打75折、無20公里免費措施，籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸，自行開車則請儘量提早出門，於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。最後，提醒民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰。

責任編輯／馮康蕙

