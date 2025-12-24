12/26將高強度演練 蔣萬安：也納入業者

蔣萬安今(24日)表示，12/26演練不只要求相關局處，也納入演練場域的業者櫃位一起配合。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕1219台北捷運連續攻擊事件震撼全國，台北市長蔣萬安21日也宣布12月26日要在捷運市政府站周邊進行高強度演練。蔣萬安今(24日)表示，不只要求相關局處，也納入演練場域的業者櫃位一起配合。

蔣萬安今出席議員就職3週年活動，會前受訪表示，各局處包括消防局、警察局、衛生局等單位都持續和中央保持密切討論，屆時不只要求相關局處，演練也納入演練場域的業者櫃位一起配合，來了解當危害發生時第一時間的各項措施，今天下午公安會報就會針對這次演練進行專案報告。

蔣萬安也說，昨天市政會議上有要求捷運公司、資訊局等單位積極研議，如何在相關措施導入AI來主動辨識可能的危害，第一時間就能即時回報，並做出相對應的應變與壓制。

他並提到，警察局正積極盤點人力，北市認為捷運警察人力有所不足的部分，會主動積極和中央全力爭取。

