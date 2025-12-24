12/26市府站高強度演練！蔣萬安：跟中央密切討論、納業者櫃位

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷，因應年晚會等大型活動，北市府將在26日下午1時在捷運市府站、市府轉運站舉行高強度演練。台北市長蔣萬安今（24）日表示，今天下午公安會報會針對高強度演練進行專案報告，都跟中央密切討論，屆時也納入演練場域的業者跟櫃位一起參與配合。

蔣萬安今天上午出席台北市議會第十四屆議員就職三周年-愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前被媒體問到，26日演練的內容細節為何，是否會跟中央合作？蔣萬安表示，各局處包括消防局、警察局、衛生局都持續跟中央密切討論，屆時不只要求消防局、警察局、衛生局、北捷等相關單位，這次演練也納入演練場域的業者跟櫃位一起參與配合，了解當危害發生時各項應處措施，今天下午公安會報會針對高強度演練進行專案報告。

此外，蔣萬安也提到，昨天在市政會議特別要求捷運公司、北捷、資訊局、警察局相關單位積極研議，如何在相關的措施上導入AI主動辨識可能的危害，第一時間即時回報發出警示，第一時間做應變跟壓制。

至於警力的部分，蔣萬安指出，警察局正在積極盤點，捷警人力不足的部分，會主動積極和中央全力爭取。

