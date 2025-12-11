12/27-28登場 蔣萬安率團赴上海

台北市 / 綜合報導

台北市政府今(11)日下午證實，「台北上海雙城論壇」將在這個月的27和28日在上海舉行，民進黨台北市議員簡舒培建議，由於小紅書在台北市的涉詐金額高達5000萬元，市長蔣萬安這次出訪，可以請上海方和小紅書母公司配合打擊詐騙；蔣萬安回擊，這樣的要求根本是雙標；但是社民黨市議員苗博雅也秀出數據指出，只有小紅書配合政府打詐件數為0，雙方一度激烈爭執，但最後蔣萬安也認同表示，該反 映 的會去反 映 。

台北市長蔣萬安VS.台北市議員(社民)苗博雅說：「(是人民接觸到詐騙訊息最多的平台)，其實我要為台北市警察局講句話，他們非常認真在臉書上抓這些詐騙廣告跟訊息，(所以你希不希望小紅書也可以...)，也報給中央，但是中央不罰，(市長，我好好地跟你講，好嗎)。」

質詢台上，為了「打詐」吵得不可開交，台北市長蔣萬安才因為小紅書被禁槓上內政部長劉世芳，如今台北上海雙城論壇拍板27和28日舉行，民進黨議員建議，蔣萬安可以順道拜訪小紅書位於上海的母公司，要求配合台灣政府打詐，台北市長蔣萬安說：「一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反應小紅書的事情，立場前後矛盾，雙重標準。」

台北市議員(社民)苗博雅說：「我想也許蔣萬安，想要用關心小紅書這件事情，來提高他在青年族群的支持度，如果能夠順利地要求小紅書的母公司，可以配合我們政府打詐的要求，在台灣設個代表，小紅書的問題，就可以解決掉一大半了。」社民黨市議員苗博雅也秀出數據，顯示各社群平台配合政府下架詐騙廣告件數，meta 11萬件，line 9萬2千件，google 4千4百件，抖音破1萬件，但小紅書卻是0件。

台北市長蔣萬安VS.台北市議員(社民)苗博雅說：「市長，我們有點實際的做法會更好吧，對不對，(點頭)，對嘛，市長，你願不願意為小紅書的用戶，在你去上海的時候，呼籲這家行吟信息科技(小紅書母公司)，配合我們台灣的法律，(我想，該反映的，我們會反映)。」蔣萬安承諾該反應的會向上海方反應，接下來就等雙城論壇月底登場，看看雙方怎麼談。

