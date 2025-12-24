12/28最後見面機會！「呆在碧潭の水豚君」狂吸40萬人次親睹萌樣

〔記者黃政嘉／新北報導〕「呆在碧潭の水豚君」新店碧潭地景裝置展將於12月28日劃下句點，新北市觀光旅遊局指出，自11月1日展出至今，已吸引高達近40萬人次參觀，成為年末最療癒的打卡熱點，週末還有水豚君快閃店、水豚造型雞蛋糕，碧潭景區也設置多個可愛拍照景點，邀民眾把握最後展期，來碧潭感受水豚君的魅力。

新北市觀旅局表示，民眾得把握展出最後時間，到碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君」的療癒身影，除了水域上最吸睛的大型裝置外，水豚君的好友「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也同步現身碧潭東岸廣場，與山光水色交織成可愛又浪漫的冬日療癒風景，尤其夜幕下的碧潭更顯迷人，「呆在碧潭の水豚君」裝置每晚5點至10點會點燈，水豚君與好朋友們在柔和燈光映照下形成浪漫夜景。

廣告 廣告

此外，碧潭吊橋下方也設置迎賓拍照牆，讓旅客感受滿滿可愛感。每週六、日限定的「水豚君快閃店」及「水豚君造型雞蛋糕」同樣是裝置展亮點之一，假日限量約200份的水豚君造型雞蛋糕，圓滾滾外型與香甜口感，深受粉絲喜愛，快閃店則提供眾多官方授權的可愛周邊商品。

觀旅局也攜手碧潭餐飲遊憩區的指定店家，推出滿額贈禮活動，11月1日至12月28日，民眾只要於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，就可獲得水豚君限量周邊好禮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

加熱菸合法上市≠可帶回！ 自日返台2盒遭海關沒入、最高罰500萬

平安夜變天！北部降溫防大雨

