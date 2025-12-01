12/3國際身心障礙者日 手機語音導引技術

在醫院內行走，對一般人來說稀鬆平常，但對視障朋友卻是充滿障礙的挑戰。為了讓就醫路更加順暢，馬偕紀念醫院在12月3號國際身心障礙者日前夕，導入彩色語音條碼技術，透過手機掃描，就能即時獲得方向與距離的語音提示，協助視障者在院內自主移動。

「兩公尺遠，馬偕紀念醫院入口。」

來到醫院打開APP，手機對準要前進的方向，下一步再將手機貼近耳邊，透過裡頭的語音導覽，從距離到位置，讓視障朋友進到醫院，再也不會迷路。

衛福部社會及家庭署組長 尤詒君：「他們(視障者)面臨很多困難，就醫的部分 從進入醫院的第一刻，到最後領藥 ，到回家服藥都有很多的困難，馬階醫院這次把科技導入視障服務，是一個重要的里程碑， 它大大提升了視障者自主，還有自行的能力。」

廣告 廣告

「10公尺遠美食商場，有麵包 咖啡等輕食餐飲。」

從入口到美食街、從診間到廁所，院內各處都能看到彩色QR Code的身影；未來醫院也將持續在不同動線增設標示，不僅讓視障者受惠外，視力退化的長者同樣也能獲得更完整的引導服務。

馬偕紀念醫院眼科系主任 蔡翔翎：「很多的老人家，雖然他還沒達到視障的這個條件，但是他視力已經開始變差了，所以雖然說我們這個軟體，主要是服務 以視障朋友當作開始，但是很多一些年紀大的，甚至視力已經開始下降的病人，也能夠受惠於這個服務。」

在國際身心障礙者日前夕，其中台灣目前仍有6萬名視障朋友，正面臨就醫移動的困難，不過隨著這項友善科技的導入，相信能讓他們在院區內的每一步，都更加安心。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟XSDGs 京都食堂世代共餐

新一波東北季風 周三北部轉溼冷

