12/3-7日晚間 靈動的目光 光影交織南美２館

「靈動的目光」光雕藝術作品至七日於南美館二館戶外展出，以光影交織訴說台南故事。 （市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

曾於二０二四台灣燈會亮相、震撼無數觀眾的光雕藝術作品「靈動的目光」，三日晚間起至七日，於全新方式展示於南美館二館戶外廣場，在光影奔流與音樂層層推進氛圍中，感受光影與音樂交織出的台南文化魅力與故事。

「靈動的目光」獲柏林設計獎金獎與日本Good Design Award雙料國際肯定。作品結合光雕展演、音樂會、走讀導覽與兒童共創展，以「站在這裡，這裡就是家」為題，邀請民眾一起在光影與音樂間，感受屬於台南的文化脈動。作品延續「最台南的光雕」精神，結合廟宇文化、地方記憶與當代藝術，展現眾神之都的文化底蘊與未來想像，而跨界作品，融入孩子的共創，從廟埕文化到傳統工藝、從音樂到影像，全方位捕捉台南的城市靈魂，展現城市世代累積的生命力。

創作者走訪工藝者創作地，工藝影像與紋理被轉化為光雕、音樂與視覺語彙，呈現台南歷史靈魂與當代文化脈動，三日晚間的音樂會，更集結饒舌教父大支、金曲客語歌手米莎、音樂藝術家李竺芯及搖滾頑童朱頭皮與歌手史茵茵共同參與，多元音樂，讓每一個人的目光，都成為台南文化延續的光。七百位學童以「靈動的目光」為題的彩繪作品至七日也同步展出，民眾也可在「鳳凰彩繪互動區」創作屬於自己的光影軌跡。