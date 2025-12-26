12/31井仔腳瓦盤鹽田 送別2025最後一道夕陽!

音樂演奏、限定透卡明信片、祈福鹽袋DIY 幸福迎接2026

【記者 劉秋菊／台南 報導】為陪伴民眾迎接嶄新的 2026 年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處114年12月31日將於極具文化與自然景觀特色的「北門井仔腳瓦盤鹽田」，舉辦「2025–2026 雲嘉南濱海｜鹽續幸福．送夕陽音樂會」，邀請大家在年末最溫柔的傍晚時刻，以音樂、美食、祈福與祝福，為 2025 畫下美好句點。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，井仔腳瓦盤鹽田不僅是雲嘉南濱海極具重要的文化地景，也承載著在地居民與遊客的共同記憶。上週我們在七股鹽山，以絢爛的煙火搭配鹽山美景，與大家共渡美好的聖誕週，接著12月31日即將推出「鹽續幸福．送夕陽音樂會」，透過鹽田夕照的自然景觀，搭配音樂演出與祈福儀式，營造溫馨且富有儀式感的年末體驗，活動特別邀請藝人方順吉與黃文龍老師帶來深情動人的歌唱及薩克斯風演奏，以及康妮媚觸動人心的小提琴演出，用柔和旋律陪伴民眾度過午後時光，讓音樂與鹽田夕陽交織出獨特的跨年記憶，歡迎一同來到最古老的瓦盤鹽田遺址，回顧過去一年的點滴，用最真誠的祝福歡送2025最後一道夕陽、迎接嶄新的開始，期盼每一位參與的民眾，都能帶著平安與希望迎向 2026 年。

除音樂演出外，現場亦規劃多項結合地方文化與民眾互動的體驗活動，包括祈福鹽袋吊飾DIY，只要完成任務就能讓民眾親手將充滿祝福的吊飾帶回家，限量100份，換完為止；活動也準備以在食材烹煮的熱騰騰海鮮粥（免費發送，數量有限），邀請大家品嚐雲嘉南濱海的在地滋味，井仔腳鹽田為雲嘉南管理處環境教育與永續旅遊目的地，為響應環保理念，鼓勵民眾自備環保餐具，凡自備餐具者，現場還可兌換平安鹽袋，親手將井仔腳鹽田的鹽裝進鹽袋保平安。

此外，活動現場推出活動限定的「鹽續幸福明信片」，透明材質的明信片，與夕陽及文字交織成畫，無論寄給親友或留作收藏，都別具紀念價值，可於現場撰寫並加蓋12月31日專屬活動郵戳，投遞至會場設置的臨時郵筒，只要完成追蹤「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁，即可免費兌換一張（數量有限，換完為止），歡迎一起來傳遞專屬於2025年末的溫暖回憶與幸福。

當日活動尾聲，也結合地方信仰文化，邀請民眾參與「北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式」，凡參與敲鐘祈福者，皆可獲得象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮，讓祝福隨著鐘聲迎向新的一年。因應送夕陽音樂會活動，12月31日下午2時至6時藍2公車將不行駛進泰安宮及興安宮站點，造成不見敬請見諒，自行開車之遊客還請依交管人員指示路線行駛及停放車輛。更多活動資訊歡迎大家持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。(影像由雲嘉南管理處提供)