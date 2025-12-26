12/31早上10點必排紫南宮馬年錢母 豪氣駿馬大開財運

2026年將至，農曆時序也將迎來丙午馬年，南投竹山紫南宮26日舉行錢母發表會，馬年祥瑞錢母正式亮相，不只數量將比往年更多，本次還有單枚錢母、金銀2枚錢母的套組，排隊當天若可在早上10時前入隊，就能獲得銀錢母1枚。

南投竹山紫南宮將於2025年12月31日早上8時起開放「丙午馬年錢母」領取排隊，本次推出2枚錢母合為1組的套組。（圖／中天新聞）

竹山紫南宮每年按當年生肖製作錢母提供信眾索取，每逢前1年末，大量信徒聚集竹山紫南宮排隊領錢母，祈求來年財運大發。廟方26日宣布，丙午馬年的錢母將於12月31日早上8時整開放排隊，且不開放以物品占位，只要當天早上10時整前排進隊伍，就一定可以拿到「馬年銀色錢母」。

紫南宮丙午馬年同步推出單枚分裝的錢母。（圖／中天新聞）

這次丙午馬年的錢母分成2種造型，在銅幣上鍍純金、純銀色澤，正面鑲有土地公聖像圖騰，1種是單枚分裝，另1種則是奔騰意象的駿馬身上鑲有金、銀2款錢母，馬背上有金色聚寶盆，寓意「馬上發財、財運奔騰」。

獲得金雞蛋的信徒有機會獲得「馬年琉璃項鍊」。（圖／中天新聞）

另據《ETtoday新聞雲》，紫南宮主委莊秋安說，本次受土地公、土地婆指示，在造型設計上提高預算，數量也比去年來得多，另前5000名排進隊伍的民眾均有機會獲得1顆金雞蛋，內有「福氣兌換券」可兌限量禮品，像是壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組，以及馬年金錢母2465個等。

