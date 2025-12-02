12/4下元節逢水官大帝誕辰！犯太歲快拜拜 7供品招財納福
記者高珞曦／綜合報導
每年農曆10月15日迎來「下元節」，今年落在國曆12月4日，這天也是三官大帝中的「水官大帝」誕辰，民俗專家楊登嵙建議把握這天補財庫，民眾需準備7樣供品為水官大帝賀壽。
楊登嵙表示，天官大帝、地官大帝與水官大帝合稱三官大帝，又稱「三元大帝」、「三界公」，掌管天、地、水三界事務，是福祿壽的化身，每年上元節天官大帝誕辰可求賜福，中元節地官大帝誕辰求赦罪，下元節水官大帝誕辰則可祈求消災解厄。
因水官大帝也掌管財庫，若希望財運通暢，民眾可到供奉三官大帝的大廟拜拜賀壽，或在自家門口拜拜，化解這1年犯下的冤孽和無心之過，以求未來改運旺財，避免罪業影響來年運勢。楊登嵙指出，生肖屬虎、猴、蛇、豬者今年犯太歲，更可在下元節當天解厄、補運，提前為新的1年補足正能量。
楊登嵙說，今年在農曆10月14日（國曆12月3日）晚間11時就可以開始設香案祭拜，也可在農曆10月15日（國曆12月4日）下元節當天的早上9時至上午11時拜拜。供品總共7樣，包含：
1、壽麵
2、蛋糕
3、甜湯圓3碗
4、清茶3小杯
5、水果5種：建議挑選圓形水果最佳，也可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，諧音台語「招你來旺」，寓意極佳。
6、龍眼乾：從五行五色看，龍眼乾的果肉呈黑色，黑色屬水，水又是生財之意，龍眼則代表事業或投資眼光銳利精準，剝掉的龍眼殼要丟進垃圾桶，代表「脫胎換骨」。
7、金紙準備「五色金」（天金、頂極金、壽金、刈金、福金）
此外，下元節這天也需注意禁忌事項，楊登嵙表示，下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，因此下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江、河、湖、海，足夠安全的環境也可保障自己的身體狀況。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
