12/4迎下元節！「3生肖」準備大轉運 脫胎換骨

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》今年12月4日（農曆10月15日）是下元節，命理師高宏寓指出，生肖屬蛇、狗、豬者在下元節後將迎來轉運契機，貴人提攜與升官發達的機會增多，但強調切勿做壞事，否則好運將隨之消散。

下元節3生肖好運降臨。（示意圖／取自pixabay）

高宏寓指出，除了3生肖轉運之外，有4生肖「鼠、牛、兔、馬」2026年犯太歲需特別留意，生肖正沖的屬鼠者需慎防不測之憂，工作上切忌急功近利，而屬馬者雖犯太歲，但不見得會有大礙。

廣告 廣告

關於下元節的由來，高宏寓說明，道教傳統中有三大重要節日，分別為農曆正月15日的元宵節（上元天官賜福）、農曆7月15日的中元節（中元地官赦罪），以及農曆10月15日的下元節（下元水官解厄），下元節是道教三官大帝之水官大帝的誕辰，也是傳統消災解厄之日。

高宏寓指出，水官大帝的神格僅次於玉皇上帝，為天府、地府、水府三界之神，是極為崇高的神祇。每逢農曆10月15日，水官大帝會下凡人間校戒罪福，為人民消災解厄，因此下元節也是道教傳統補財庫、消罪惡的日子。

下元節是道教三官大帝之水官大帝的誕辰。（示意圖／取自pixabay）

高宏寓也提醒，長期有受害者心態、耳朵硬智慧未開、長年久病不癒、官司糾纏、易受連累詐騙、精神抑鬱、情感糾葛、運勢低迷、財不易守、過河拆橋等狀況的民眾，應把握子時（23：10-00：30）、卯時（05：10-06：30）、辰時（07：10-07：50）、巳時（09：10-10：50）、午時（11：10-12：30）等時段，好好檢視自己並誠心懺悔。

高宏寓強調，無論生肖沖煞與否，最重要的是平時持續陰功積德，祈求水官大帝開恩解厄過去累劫之罪行，先除障後求財補運，才能真正脫胎換骨，讓好運不求自來。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

再提台灣問題！高市早苗：尊重《中日聯合聲明》 對台立場不變

以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%

2026馬年「5生肖」要小心 屬鼠者恐遭詐騙破財