12/4「下元節」祭拜水官大帝！命理師：4生肖快解厄補運、祭拜供品公開

每年農曆十月十五日是下元節，這一天是水官大帝的生日，對於信仰三官大帝的民眾來說，這是一個重要的日子。三官大帝，又稱「三元大帝」或「三界公」，掌管天、地、水三界的事務，分別在上元節、中元節和下元節各有不同的祭拜意義。上元節天官賜福，中元節地官赦罪，而下元節則是水官消災解厄的時刻。

2025年的下元節將在12月4日（農曆十月十五日）到來，這一天不僅是祈求消災解厄的好時機，還能藉由水官大帝的力量來補財庫。由於「水」在五行中屬於「財」，因此在這一天到廟裡祭拜，不僅能消除災厄，還能提升財運。特別是對於2025年乙巳蛇年犯太歲的虎、猴、蛇、豬四個生肖，更應該在下元節開始進行解厄和補運，為來年做好準備，趨吉避凶。

▲ 台中四張犁三官堂。（圖／楊登嵙 教授）

下元節祭拜指南

祭拜時間：

民眾可以選擇在2025年12月3日（農曆十月十四日）晚上11點後開始設香案祭拜，或在農曆十月十五日早上9點至11點進行祭拜。

祭拜供品：

祭拜時的供品包括壽麵、蛋糕、甜湯圓三碗、清茶三小杯，以及五種圓形水果，如香蕉、李子、梨子、鳳梨等，這些水果在台語中諧音為「招你來旺」，象徵招財進寶。此外，龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，代表財運，龍眼也象徵事業或投資的眼光銳利精準。祭拜後，剝下的龍眼殼可以丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。

祭拜金紙：

祭拜時可準備五色金，包括天金、頂極金、壽金、刈金和福金，這些金紙象徵著對三官大帝的敬意和祈求。

下元節禁忌

在下元節期間，水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，主要在江河湖海中活動。因此，這一天的唯一禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是在沒有救生員管理的江河湖海，以免發生意外。

下元節是祈求消災解厄、補財運的重要日子，民眾不妨利用這個機會，到供奉三官大帝的大廟或在自家門口祭拜，祈求來年能夠消除霉運、一路旺財，並化解過去一年所犯下的無心之過與冤孽，避免將災禍帶到明年。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

