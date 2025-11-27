12.5兆預算買武器 學者警告：國軍嚴重缺人

▲總統賴清德26日上午召開記者會，說明1.25兆國防特別預算案。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統府26日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。國防部表示，將採購飛彈、精準彈藥、無人機等7大項目武器。不過，學者警告國軍編現比持續下降，基層嚴重缺人，將不利於新購武器操作。

國防安全研究院委任副研究員揭仲受訪表示，有那麼多採購計劃要進行，可以遇見國軍單位可能會出現新增單位、既有單位擴編，例如濱海作戰指揮部，要打造「台灣之盾」，防空部隊也要擴增，要買大量無人機，無人機操手勢必也會大量增加，預期國軍未來總員額、作戰單位數量會有相當幅度增加，而不是減少。

揭仲表示，作戰單位增加，就必須要有一定數量的自願役擔任核心，但今年6月自願役士兵編現比只剩 63%，而2020年編現比有93%，也就是4年半時間自願役士兵編現比掉30%，作戰部隊下士編限比剩65%，換句話說，基層沒有足夠數量的士兵跟士官，可以維護、操作武器，義務役扣除訓練僅剩8個多月，雖然義務役可以拉高編現比，但不適合用於複雜武器的維持與操作，會造成基層單位武器運作造成困難，國防部必須要設法解決。

揭仲認為，國軍增加待遇有必要，但是應該要拉大戰鬥部隊與非戰鬥部隊之間的差距，讓人願意前往戰鬥部隊提高誘因，非齊頭式加給，國軍基層下士、士兵缺人光靠待遇提升仍不夠，是多重因素造成，包括戰演訓任務繁重，導致基層單位業務量大，不堪負荷。現在又有一堆單位要新編、復編，後備單位也要擴編，導致現役基層單位是蠟燭多頭燒。

揭仲認為，國防部必須多管齊下解決問題，從了提升待遇外，還要減輕基層負擔、後備單位擴編步調要暫緩一下。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，1.25兆買武器裝備，國軍人力也需要有與時俱進的更新與調整，因為少子化問題，的確兵員不夠，武器操作人員與兵力是否有調整空間，都需要做評估思考，現代戰爭不是人多就好。例如，買「台灣之盾」操作的人，就跟傳統步兵就不太一樣，如何留下優秀人才會是接下來的考驗。

針對武器採購項目是否需調整，林穎佑認為，總統府公布的是大方向，實際採購是國防部，跟美方、軍工企業等單位可以再做細部討論。

