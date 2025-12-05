12/5國際志工日！教育部推系列活動鼓勵服務

▲第3屆青志獎受理至114年12月22日中午12時止，歡迎15-35歲青年團隊及立案青年志工推動單位踴躍報名。（圖／教育部）

[NOWnews今日新聞] 教育部長期鼓勵全民投入學校教育、社會教育及青年發展等教育業務志願服務，以行動展現公民責任與社會參與精神。為響應每年12月5日國際志工日，教育部青年署推出「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」、第3屆青志獎徵件，及於12月7日辦理海外和平志工績優團隊交流分享會等系列活動，透過各項青年志工行動及相關教育志願服務措施，展現國人志願服務成果及多元文化價值。

青年署於全臺設有12家青年志工中心，辦理各項培力及主題服務方案，引導青年加入志願服務的行列。也獎勵青年自組志工團隊，運用專長以行動關懷社會。榮獲第2屆青志獎的「島語實驗室」團隊，同時也獲得計畫深耕型服務方案獎助，結合雲林大埤在地小學，舉辦「媽祖行動劇場」兒童陣頭，讓孩童成為文化傳承的主角；也帶領他們進行南門街區文史調查、運用臺灣台語導覽，讓孩童在走讀中認識家鄉。如果您和他們一樣在114年有具體服務成果，歡迎15-35歲青年團隊及立案的青年志工推動單位踴躍報名參加第3屆青志獎（青年志工行動競賽表揚計畫），受理至114年12月22日中午12時止。獲獎團隊除可獲得1至5萬元不等獎金外，也有機會赴國內外與相關組織進行交流。

近年來，也有愈來愈多青年志工主動投身海外志願服務。青年署海外志工「臺北醫學大學飛洋國際服務團」，以賦權、在地化、永續為核心，前往柬埔寨暹粒與馬德望省服務，透過Train the Trainer教師培訓強化偏鄉教師健康知識傳遞能力；在Health Promoting School計畫中協助量測學童健康數據並進行睡眠、運動、飲食衛教；並在71位校長參加的工作坊分享學童公衛議題與衛教教材，團隊透過持續深化當地教育與公共衛生基礎，深化臺灣志願服務在國際的影響力。青年署將於12月7日假張榮發基金會11樓舉辦114年心「志」所向-青年海外和平志工績優團隊交流分享會，並安排33組入圍績優團隊簡報分享，展現青年海外服務的故事與成果。

另外，國立臺灣藝術教育館於今（12/5）日推出「參與志工行 精彩每一日」響應活動，每週日亦舉辦志工說故事；國立臺灣科學教育館將於12月6日推出「聽故事學母語 -講分細人聽个故事」響應活動。教育部歡迎各界一同響應加入成為志工行列，相關訊息可洽教育部所屬各機關（構）及學校詢問。

聯合國將2026年訂為「國際志工永續發展年」（IVY 2026），以此為號召敦促各國支持志願服務。教育部將持續與全球志工一同並肩，一起為永續未來持續努力。

