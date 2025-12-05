12/7前沒答案！週休3日連署還要等 勞動部確定展延至明年2/7前回應

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

民眾日前在公共政策平台提案，建議政府將現行週休二日改為「四日工作制」的週休三日勞動政策，吸引超過5768人附議，並在10月7日通過。由於提議成立，因此政府必須在2個月內回覆；不過，勞動部今（5）日提前公告，為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，將依規展延至明年2月7日前回應。

勞動部今日針對週休3日連署提前公告，將依規展延至明年2月7日前回應。（圖／翻攝Google Map）

有民眾於8月25日提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，表示「少一天上班，多一份幸福」，推動將現行上班制度改為四日工作制，該提案獲得5768人附議，已在10月7日通過，且依「公共政策網路參與平臺」程序，由於超過5000人連署，政府必須在12月7日前回應提議。

對此，行政院人事行政總處今日回應，已於10月15日函詢相關機關、團體意見，原預定於2個月內回應，惟因週休三日制度涉及層面廣泛，包含工商業運作模式、企業營運成本、民生與公共服務及學生受教權等面向，為瞭解國外實施週休三日之情形，行政院人事行政總處正蒐整國外資料，另配合勞動部刻正評估本提案對私部門勞動面向的影響，因此將展延至明年2月7日前回應。

勞動部也表示，此次議題已涉及產業運作、勞工權益、民生需求等問題，需事先廣羅各產業意見，了解可能產生的影響，目前已邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見，做進一步研議；因此將回應延至明年2月7日。



