12/7大雪節氣來了！中醫教你「5養生法」強身健體：養生＆開運禁忌全公開

2025年12月7日清晨5點05分，我們迎來了「大雪」節氣。古語有云：「大者，盛也，至此而雪盛也」，這意味著北方的雪將會大而廣泛。大雪時節，萬物潛藏，養生應順應自然規律，重在「藏」。從中醫角度看，這是進補的最佳時機，但進補並非隨意食用高營養補品，而是通過養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒冷等綜合調養來達到強身健體的目的。

▲ 半個月的「大雪」期間，屬鼠、牛、龍、猴的朋友需特別注意健康。（圖／資料圖庫）

《黃帝內經》指出，冬季養生的重點在於「去寒就溫」。在食衣住行各方面，我們都應該有「去寒就溫」的意識，遠離冰冷的環境，保持身心溫暖。「大雪補得當，一年不受寒。」五行養生強調順應天地寒熱變化，以去寒就溫養腎養元氣為主。

在這半個月的「大雪」期間，屬鼠、牛、龍、猴的朋友需特別注意健康，尤其是飲食衛生，避免生冷油炸食物，防止病從口入。多休息和適量運動有助於放鬆身心。此外，心臟血液循環系統的健康也需特別關注，若有不適應及時就醫。

以下是「大雪」節氣的食、衣、住、行、育、樂的開運養生及禁忌：

食的開運大法：

1. 根據孫真人《修養法》，此時腎臟旺盛，心肺衰微，宜增苦味，絕咸，補理肺胃。可多食豬肝、雞肝、芹菜等苦味食物。

2. 應適當食用溫熱食物，如牛肉、核桃等，以祛寒補氣血，搭配白菜、蘿蔔等清熱食物。

3. 冬季乾燥，應多喝水，多吃水果和蔬菜，避免維生素B缺乏。

4. 冬天養腎宜食黑色食物，如黑豆、黑芝麻等。

5. 身體有「四高」症狀或感冒時，應避免驟然進補。

衣的開運大法：

1. 圍巾不宜當口罩，以免吸入纖維和細菌。

2. 注意頭部和腳部保暖，防止風邪和寒邪侵入。

住的開運大法：

冬季應保持室內通風，避免長時間緊閉門窗，防止二氧化碳和有害物質積聚。

行的開運大法：

1. 不要用舌頭舔乾裂的嘴唇，以免越舔越乾。

2. 中醫養生強調規律作息，冬季應適當增加睡眠時間，避免熬夜。

育的開運大法：

1. 常晒太陽有助於壯陽氣、溫通經脈。

2. 適當戶外活動能促進血液循環，提高免疫力。

樂的開運大法：

保持情緒穩定，規律運動，享受冬日陽光，讓身心愉悅。

這些養生秘訣和開運指南，將幫助您在大雪節氣中保持健康，迎接新的一年。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

