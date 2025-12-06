12/7節氣大雪到來！天氣轉寒注意6禁忌「別晚睡早起」 老年人避免外出

今年的農曆節氣「大雪」落在12月7日，太陽位於黃經255°。古人認為此時北方會出現較強冷空氣，容易帶來較大規模的降雪，台灣高山也較可能出現明顯降雪。星座命理專家小孟老師提醒，在大雪這天有幾項習俗禁忌，民眾可多加留意。

大雪禁忌：

1.不要過度運動：

大雪時天氣寒冷，過度運動會讓身體能量下降，心血管收縮變快。有心臟疾病的人在運動後吸入強烈冷空氣，容易引發不適或病情惡化。

2.不宜在室內開過強暖氣：

大雪天許多人會開暖氣取暖，但若將暖氣開得太強，出門時冷熱落差大，容易導致感冒或頭暈。

3.禁止棉被蓋頭：

許多人在大雪天會把棉被蓋住頭部取暖，但這樣不但容易影響運勢，也可能使惡夢增多；此外空氣不流通、呼吸不順，還可能引發肺部相關疾病。

（圖片來源：Pexels）

4.老人不宜在戶外吹風太久：

大雪時冷空氣強烈，身體較虛弱的長者較容易出現突發狀況。一般認為從大雪到冬至這段期間，是老年人死亡率較高的時節，因此家中若有長者需特別注意。

5.不宜到海邊與山上：

大雪時不建議前往海邊或山區旅遊，因為這些地方風勢強，體質較弱的人容易受到風煞影響，導致頭部不適，嚴重時眼睛會乾冷、睜不太開。

6.忌晚睡早起：

大雪時氣溫低，若晚睡會讓陽氣不足，進而造成身體能量下降。若再加上早起導致睡眠不足，外出時容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重時也可能有猝發意外的風險。

大雪習俗：

1.吃洋蔥：

大雪時適合吃洋蔥，能暖胃散寒，有助驅除寒氣。

2.吃醃肉：

民間有句俗語「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天常會吃醃肉，既能補充體力，也可增加熱量，幫助抵禦寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物：

如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等，含有鐵、錳、磷、鈣等營養素，可提升保暖效果並協助排除多餘膽固醇。

（圖片來源：Pexels）

4.核桃仁：

核桃仁含有卵磷脂與維生素E，可增進細胞活性、促進血液循環。冬天食用能提升抵抗力與活力，並具有保暖作用。

5.韭菜：

韭菜屬熱性食材，多吃能暖胃、暖腎，特別適合手腳容易冰冷的人。

6.紅薯：

冬天吃紅薯可補充鉀元素，能幫助預防冬季高血壓，也有助降低中風風險。

7.熱薑茶：

冬天喝薑茶可促進血液循環、具有抗氧化效果，能預防感冒並幫助消化。

