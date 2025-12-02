12／7迎大雪！命理師揭6大禁忌 棉被蓋頭「影響運勢、惡夢多」
12月7日為二十四節氣中的大雪，命理專家小孟老師指出，大雪當日有「6大禁忌」要注意，不要把棉被蓋頭，容易影響運勢之外，惡夢也比較多。另外，小孟老師也分享大雪的習俗，像是吃洋蔥或喝薑茶。
【大雪禁忌】
1.不要過度運動
大雪天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。
2.不宜在室內開強烈暖氣
大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。
3.禁止棉被蓋頭
許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢，惡夢較多，也容易空氣不流通，呼吸不上來，引發肺部疾病 。
4.老人不宜戶外吹風太久
大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好，容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。
5.不宜到海邊與山上
大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷、睜不開。
6.忌晚睡早起
大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。
【大雪習俗】
1.吃洋蔥
大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。
2.吃醃肉
有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。
3.多吃溫熱性的根莖食物
大雪天多吃如：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣
等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。
4.核桃仁
核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。
5.韭菜
韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。
6.紅薯
冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。
7.熱薑茶
冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
