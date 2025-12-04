12／7迎大雪！「5星座、5生肖」財運特旺 抓準時機錢包鼓起來
生活中心／賴俊佑報導
今年12月7日迎接二十四節氣的大雪！小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」大雪這半個月財運特別旺，抓住時機，錢財自然跟著來。
TOP5 處女座(8/23-9/22)
處女座在大雪節氣裡，錢包容易鼓起來，因為他們平時就愛計畫，每一筆花費都心裡有數。生活中，突然的兼職或小型副業常常帶來意外收入，讓他們覺得驚喜。超市或市集遇到特價商品，他們能精準抓到撿便宜的機會，省下不少錢。朋友聚會、同事間的小合作，也可能轉化成賺錢的契機。家裡整理或舊物出售，也能帶來小確幸的收益。就算是日常買菜或網購，他們都有方法省錢又不失品質。偶爾抓住理財資訊，也容易做出正確的投資判斷。連日常生活的小巧思，例如記帳、比價，都能累積財運。處女座的細心和踏實，在這段時間特別能讓荷包穩定增加。簡單生活，也能讓錢流進來。
TOP4 巨蟹座(6/21-7/22)
巨蟹座在大雪節氣的財運很不錯，因為他們平常就懂得珍惜手上的資源，不亂花錢。家裡的小生意或副業，能在不經意間帶來額外收入。朋友聚會或親友推薦的機會，也可能變成賺錢的管道。逛市場、買菜時，他們能精準抓住折扣或促銷，省下不少開銷。日常理財的小習慣，例如記帳或設定購物清單，也讓錢財累積得更穩定。偶爾動手整理家裡舊物出售，能得到意外的小收入。連生活中微小的選擇，比如比價、挑選優惠商品，都能讓財運悄悄增長。巨蟹座的細心與耐心，讓他們在平凡日子裡，輕鬆抓住金錢機會。這段時間，荷包感覺特別踏實又安心。
TOP3 獅子座(7/23-8/22)
獅子座在大雪節氣的財運很旺，因為他們常常抓住身邊的小機會，轉化成收入。生活中，臨時的兼職或朋友介紹的工作，往往能帶來意外金錢。家裡整理舊物，放到二手平台，很容易換成現金。逛街或超市時，他們敏銳察覺折扣訊息，省下不少開銷。親友聚會聊到的小點子，也可能成為小生意的來源。日常理財習慣像是記帳或規劃支出，也讓荷包變得穩健。網購比價、挑優惠商品，讓每一分錢都花得精明。偶爾動手做手工或小創意，也能變成零用錢收入。獅子座的行動力和直覺，在平凡日子裡特別能轉換成財運。日常生活中的小巧思，都能悄悄幫他們增加收入，讓錢財滾滾而來。
TOP2 摩羯座(12/22-1/19)
摩羯座在大雪節氣的財運非常穩定，因為他們平時就懂得規劃每一筆開銷。生活中，臨時出現的兼職或小案子，很容易帶來額外收入。家裡整理閒置物品，賣掉舊衣或二手用品，也能換成現金。逛超市、菜市場時，他們總能抓到折扣和促銷，省下不少錢。日常理財習慣像是記帳、列清單，讓荷包增長更有秩序。朋友或同事分享的小商機，他們也能看準時機參與，轉化成收入。網購時，仔細比價與挑優惠商品，讓每一分錢都花得精明。偶爾利用生活中的小創意，像是手作或短期代購，也能帶來零用錢。摩羯座的踏實與耐心，在平凡日子裡特別能累積財富。日常生活的小細節，讓錢財悄悄流入他們的口袋，荷包感覺特別踏實又穩定。
TOP1 金牛座(4/20-5/20)
金牛座在大雪節氣的財運特別旺，因為他們平時就懂得精打細算，不亂花錢。生活中，逛超市或菜市場時，他們總能找到折扣商品，省下不少錢。家裡整理舊物，像衣服、書籍或小家電出售，也能帶來意外收入。日常理財習慣，例如記帳、設定每月預算，讓荷包越來越厚。偶爾參加朋友或親友的小合作，也可能換成額外獎金或禮物。網購比價時，他們總能挑到高CP值的商品，花得精明又開心。家裡的小副業或手作，往往能在閒暇時間創造收入。生活中注意細節、抓住小機會，讓金錢悄悄累積。金牛座的耐心與踏實，使他們在平凡日子裡，也能輕鬆增加財運。日常生活的每個小巧思，都幫助荷包穩穩往上成長，感覺特別踏實。
TOP5龍
生肖龍的財運不錯的表現。他們行事有條理，又懂得抓住機會，常常能看到別人忽略的賺錢點子。這個時候，不管是工作上還是投資方面，只要動腦稍微計畫一下，就能比平常更容易有收入。加上龍本身很有魄力，遇到需要決策或行動的時刻，也能快速下手，減少錯失良機的可能。這段時間特別適合整理資源、檢視手上的項目或嘗試新方法，做得好的話，財運自然會慢慢升溫。
TOP4羊
生肖羊的財運頗為亮眼。他們常能遇到意想不到的賺錢機會。每天稍微留心周遭的人事物，就可能發現有利可圖的點子。行動上，他們比平時更願意嘗試新的方式，讓收入增加的可能性大幅提升。思路清晰時，投資或理財上的決策也容易順利。有人脈幫助時，資源整合能力特別強，能讓財富流動更順暢。運氣好的時候，小小的努力就能換來可觀回報。心態上，保持積極又耐心，能在大雪時抓住財運高峰。
TOP3馬
大雪節氣一到，生肖馬的財運開始亮起來。這時的行動力比平時更旺盛，很容易抓住機會。偶爾靈光一閃，就能想出增加收入的小妙招。工作上，只要稍微積極主動，就可能得到額外獎勵或提成。投資或理財時，直覺敏銳，判斷也更準確。與人互動順暢，容易獲得合作機會或資源支持。小額嘗試也可能帶來意外收穫，增加口袋裡的錢。心態輕鬆又樂觀，讓財運跟著順勢上升。
TOP2蛇
大雪來臨時，生肖蛇的財運相當不錯。大雪時的他們，頭腦特別靈活，很容易看出別人忽略的賺錢機會。細心觀察周圍狀況，常能找到小巧又實用的方法增加收入。生肖蛇會比平時更有計畫性，能把資源運用得恰到好處。合作或交流時，容易獲得有利的支持，讓財運順暢流動。投資或理財決策也更穩健，減少損失的可能。偶爾的靈感閃現，可能帶來額外的小財運。心態保持冷靜又積極，能在大雪節氣裡抓住財源。
TOP1 牛
大雪節氣一到，生肖牛的財運明顯提升。踏實又穩重的他們，做事有條不紊，容易累積收益。耐心規劃手上的資源，也能讓收入比平常穩定增加。只要肯付出努力，常能獲得額外回報或獎勵。理財或投資時，判斷力清楚，不容易衝動，財務風險較低。與人互動順利，容易獲得合作機會或支援，幫助資金流動更順暢。偶爾的小巧思，也可能帶來意想不到的額外收入。心態保持踏實又積極，就能把財運拉到高點。總而言之，只要努力規劃、持續行動，生肖牛在大雪期間的錢袋子容易豐滿，比平時更有安全感和滿足感。
更多三立新聞網報導
錯過等80年！「今年最後一次天赦日撞冬至」能量超強 特殊開運法快看
31冰淇淋進駐台北101！離DQ全台首店超近 台灣限定蘇打快喝
不只茶葉蛋！7-11賣「免剝殼水煮蛋」萊爾富推玉米濃湯 搶50億熱食商機
台中好市多全球最賺錢！確定要有第3家？ 業者回應了
其他人也在看
3星座12月走大運！財運、貴人運最旺 射手到哪都是焦點
2025年進入尾聲，運勢仍有些微變化。水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專表示，3星座在12月將走大運，雙子座投資運勢佳，適合進行投資，巨蟹座職場上有貴人相助，有機會獲得額外獎金，射手座容易成為人氣王，到哪都是焦點，但小心變成月光族。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月生肖運勢出爐！屬虎財運狂飆 屬豬當心全月遭殃
時序邁入2025年的最後一個月，12月成為回顧一年、為新年奠基的重要轉折點！命理專欄「十二生肖運勢」列出了12生肖在這段期間將迎來各自的機遇與挑戰，其中生肖兔將迎來桃花旺月，單身者有機會遇見心動對象。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
財神附體！ 3星座越老越富 晚年財運大爆發
財神附體！ 3星座越老越富 晚年財運大爆發EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
未來3個月金星強勢 「4生肖」愛情甜蜜升溫
金星在未來三個月進入強勢相位，為情感、人際、魅力帶來溫柔而明顯的推動力。塔羅牌老師艾菲爾點名生肖兔、蛇、羊、狗這段時間正是情感運悄悄轉旺的黃金時期，愛不再遙遠，機會也會開始主動向你靠近。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12星座12月運勢出爐！射手廣結善緣貴人相助 巨蟹忙中看清目標
《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★★☆🔸 整體運勢｜在經過蓄積能量的一段時間之後，生活上將會開始忙碌起來。在月中受到日土四分的影響，生活上將會受到很大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/1-12/7 內心小劇場翻騰 射手感情聚少離多要主動 雙魚工作亮眼可高調表現
水星順行在天蠍座，有什麼秘密要處理呢？有什麼你內心想通，要破釜沉舟處理的事情？或者是跟性、性別這一類有關的狀況，或跟錢有關的事情，我們都要開始著手進行了。Yahoo奇摩社群 ・ 4 天前 ・ 1
【土象星座運勢】12/3 摩羯座約會順利、金牛座消息靈通、處女座學習旺
★摩羯座：娛樂、運動、社交、約會順利。能和朋友、年輕人或小孩打成一片。 ★金牛座：人際互動頻繁，摩擦帶來了解機會。消息靈通，交易、交通運轉旺。 ★處女座：有朋自遠方來，容易和遠距、專業人士互動。旅行、交通、學習旺。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夫妻有1人是這星座？恭喜幸福穩定到老，日子越過越富貴
婚姻要穩定長久，除了緣分，更需要性格互補。以下整理出四個在感情中普遍被視為可靠、重視家庭的星座，只要夫妻之間有一位屬於這類型，生活通常更有秩序，也更容易朝著穩定、舒適的方向前進。姊妹淘 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 10
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 121
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1047
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 411
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 134
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 21
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 500
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 5
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 11