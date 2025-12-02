12/7迎「大雪」 小孟老師曝禁忌：不要用棉被蓋頭

12月7日清晨5時45分將迎來24節氣中的「大雪」。小孟老師小孟老師提醒民眾注意多項禁忌事項，包括不要用棉被蓋頭，並建議透過特定食物來禦寒保暖。

12月7日清晨5時45分將迎來24節氣中的「大雪」。（示意圖／翻攝自pixabay）

小孟老師小孟老師指出，大雪節氣期間應避免過度運動，因天氣寒冷時過度運動會讓身體能量減少，心血管收縮加快，有心臟疾病者在過度運動後吸入強烈冷空氣，容易引發心臟疾病。此外，室內取暖時不宜開啟過於強烈的暖氣，以免出門時冷熱變化過大，導致感冒頭暈。

睡眠方面也有特別禁忌，小孟老師強調不可用棉被蓋頭取暖。許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭，但這樣容易影響運勢、惡夢增多，也可能因空氣不流通導致呼吸困難，引發肺部疾病。作息上則忌諱晚睡早起，因嚴冬天氣寒冷，晚睡對陽氣不利，容易陽氣欠缺、身體能量不足，若又早起導致睡眠不足，外出時容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者可能發生猝死意外。

廣告 廣告

小孟老師特別提醒，老年人在大雪天不宜在戶外吹風太久。由於天氣嚴寒、冷空氣強烈，部分身體狀況不佳的老年人容易發生猝死意外，大雪到冬至期間是老年人死亡率最高的時刻，家中有老年人務必多加留意。此外，大雪天應避免前往海邊與山上旅遊，這些地方風大，體質較弱者容易沖到風煞，導致頭部不適，嚴重時眼睛會乾冷而睜不開。

飲食方面，小孟老師建議可食用洋蔥來暖胃散寒、逼走寒氣。民間俗語「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉補充體力、增加熱量以抵擋寒冷。山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等溫熱性根莖類食材也是不錯選擇,這些食物含有大量鐵、錳、磷、鈣等礦物質,可保暖禦寒並去除多餘膽固醇。

核桃仁能補腎氣,內含卵磷脂與維生素E可增生細胞活性、活化血液,冬天多食能增強抵抗力與活力,也能讓身體保暖。韭菜屬於熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。紅薯富含鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可預防中風。熱薑茶則能加快血液循環、抗氧化,在冬天可預防感冒並幫助消化。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之光籠罩 有望一夜致富

12生肖本周運勢出爐！屬鼠吉星高照、屬狗迎意外事業財

跨年前還有財運！命理師：3生肖喜獲意外之財