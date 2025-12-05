12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
記者簡浩正／台北報導
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。
楊登嵙說，大雪時節，萬物潛藏， 「養心」、「保暖」是最大守則，因此「大雪」要把握進補的好節氣，藉由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病和關節疼痛等症狀。諺語：「秋冬養陰」，而「大雪」就是進補的時候，在天寒之時，若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體的免疫功能，平常容易畏寒的朋友，體質也將得到改善。
大雪習俗：冬天必吃7類食物
1、喝熱薑茶。冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。
2、吃洋蔥。吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。
3、吃醃肉。俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。
4、吃溫熱性根莖食物。大雪天多吃如：馬鈴薯、地瓜、菠菜、山藥、牛蒡等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等維生素，可以補充營養，還能去除多餘的膽固醇。
5、吃韭菜。韭菜為熱性植物，能在冬天暖胃，增強抵抗力，容易手腳冰冷者，建議可以常吃，讓身體保暖。
6、吃紅薯。紅薯含有豐富的鉀元素，防止冬天心血管疾病發生，預防中風。
7、吃核桃仁。核桃仁含有卵磷脂及維生素E，能增強細胞活性、補腎氣、活化血液，冬天多食能增強抵抗力。
大雪禁忌：6大注意事項、別去2地方
1、不宜棉被蓋頭。許多民眾喜歡將棉被蓋頭取暖，空氣不流通，造成缺氧，呼吸上不來，引發肺部疾病，也容易做惡夢。
2、不宜開高溫暖氣。將暖氣開得特別高溫，導致出門時溫度冷熱變化太大，容易感冒、頭暈，甚至引發心血管疾病。
3、不宜戶外吹風太久。冷空氣強烈，戶外吹風太久，體弱者或年紀大的長者容易突發猝死意外，外出要注意身體保暖及頭部戴棉毛的帽子。
4、不宜到海邊與山上。避免到空曠的地方、海邊或山上，因為這些地方風大，體弱者或年紀大的長者容易吹到風煞，導致頭部不舒服，甚至引發心血管疾病。
5、不宜晚睡早起。晚睡耗損陽氣，造成陽氣不足，身體健康下滑，倘若早起且睡眠不夠，注意力不集中，容易有猝死意外事故發生。
6、不宜過度運動。天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量快速減少，心血管收縮比較大，尤其有心臟疾病的人容易引發心臟疾病，甚至腦溢血、中風。
大雪「開運：楊登嵙教2招
1、「吃苦」緩燥。天氣變得乾燥，身體也因此有口乾舌燥的現象，可飲食補充「苦」的食物來去火氣，減緩這些燥熱引起的不適感。例如：苦瓜、芹菜、絲瓜、蓮藕、空心菜、菠菜等。過量容易造成腸胃不適，腸胃較弱的人避免食用。
2、「吃黑」補腎。冬季五行屬水，因此進補黑色的食物，可以增加健康運勢。常見的黑色食物有：海帶、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜等，其中黑米、黑芝麻。
3、「吃溫」通便。《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，屬性「溫熱」的食材有：牛肉、花生、桂圓、紅棗，可以將這些食物搭配筍子、梨子、白菜等清熱食材，燉煮成湯後，祛寒溫補，也可以幫身體清熱通便。
4、從外面買一些白米回來，放入家中的米缸，古云:瑞雪兆豐年，白米旺財運。
5、家人之間互相發紅包並講一些祝福的話，增加家人互動， 也旺財旺運。
6、這一天在路上，如果看到了乞討者行乞，最好施捨一點，有捨才有得，老天爺會眷顧您。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
更多三立新聞網報導
新光醫院明年全院加薪1800元！竟因「賴總統1句話」馬偕國泰北醫回應了
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
3度進急診！5歲女童染A流「壞死性腦病變」住加護病房2週葉克膜救不回
佔地2萬坪！北台灣「最大夜市」本週熄燈原因曝 網嘆：遊樂設施已在拆
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 50
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 7 小時前 ・ 3
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
不用減重？中國新研究：40歲後微胖才是長壽「黃金體重」
你是不是也在為中年「發福」煩惱？在焦慮之前，不妨先看看這項研究結果。據上海交通大學醫學院團隊發布研究指出，經追蹤16.6...世界日報World Journal ・ 3 小時前 ・ 1
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰
時序正值冬令進補，台中一名40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐，沒想到當天晚上竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁上廁所卻尿不出來，直到天亮忍受不了立即到醫院就診，經診斷為「攝護腺急性發炎」，原因是男子羊肉爐進補又喝烈酒，導致攝護腺受到刺激而發炎，幸好經過藥物治療後症狀已獲改善。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
怎麼一直累？他驗出大腸癌三期 醫嘆：很多人忽略1常見症狀
【高沛生／綜合報導】「一直很累」竟是大腸癌警訊！劉博仁醫師分享一名男病患案例，原本只是血紅素 11.5 g/dL 的輕度貧血，加上腫瘤指標 CEA 8 ng/mL，病患仍以「很忙、應該沒事」推託大腸鏡。劉醫師憑經驗堅持要求檢查，結果竟揪出乙狀結腸腫瘤、大腸癌第三期。他感嘆，許多人長期疲倦卻不當一回事，往往就這樣錯過黃金治療時機。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
不只吃太鹹！醫揭「3大傷腎兇手」：完全不痛、沒警訊
別再以為腎臟壞掉都是吃太鹹，真正最傷腎的是三高問題。營養醫學專家劉博仁提到，一名患者患有慢性腎臟病第三期，飲食上仍重口味、愛喝手搖飲，導致病情惡化。對此他提醒，不只吃太鹹會傷腎，「血糖、血壓、血脂控制不佳」也會使腎臟加速被損害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5