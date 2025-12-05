12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去

記者簡浩正／台北報導

本週日迎24節氣「大雪」。（示意圖／翻攝自pixabay）

本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。

楊登嵙說，大雪時節，萬物潛藏， 「養心」、「保暖」是最大守則，因此「大雪」要把握進補的好節氣，藉由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病和關節疼痛等症狀。諺語：「秋冬養陰」，而「大雪」就是進補的時候，在天寒之時，若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體的免疫功能，平常容易畏寒的朋友，體質也將得到改善。

楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（示意圖／翻攝自pixabay）

大雪習俗：冬天必吃7類食物

1、喝熱薑茶。冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

2、吃洋蔥。吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。

3、吃醃肉。俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。

4、吃溫熱性根莖食物。大雪天多吃如：馬鈴薯、地瓜、菠菜、山藥、牛蒡等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等維生素，可以補充營養，還能去除多餘的膽固醇。

5、吃韭菜。韭菜為熱性植物，能在冬天暖胃，增強抵抗力，容易手腳冰冷者，建議可以常吃，讓身體保暖。

6、吃紅薯。紅薯含有豐富的鉀元素，防止冬天心血管疾病發生，預防中風。

7、吃核桃仁。核桃仁含有卵磷脂及維生素E，能增強細胞活性、補腎氣、活化血液，冬天多食能增強抵抗力。

大雪禁忌：6大注意事項、別去2地方

1、不宜棉被蓋頭。許多民眾喜歡將棉被蓋頭取暖，空氣不流通，造成缺氧，呼吸上不來，引發肺部疾病，也容易做惡夢。

2、不宜開高溫暖氣。將暖氣開得特別高溫，導致出門時溫度冷熱變化太大，容易感冒、頭暈，甚至引發心血管疾病。

3、不宜戶外吹風太久。冷空氣強烈，戶外吹風太久，體弱者或年紀大的長者容易突發猝死意外，外出要注意身體保暖及頭部戴棉毛的帽子。

4、不宜到海邊與山上。避免到空曠的地方、海邊或山上，因為這些地方風大，體弱者或年紀大的長者容易吹到風煞，導致頭部不舒服，甚至引發心血管疾病。

5、不宜晚睡早起。晚睡耗損陽氣，造成陽氣不足，身體健康下滑，倘若早起且睡眠不夠，注意力不集中，容易有猝死意外事故發生。

6、不宜過度運動。天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量快速減少，心血管收縮比較大，尤其有心臟疾病的人容易引發心臟疾病，甚至腦溢血、中風。

大雪「開運：楊登嵙教2招

1、「吃苦」緩燥。天氣變得乾燥，身體也因此有口乾舌燥的現象，可飲食補充「苦」的食物來去火氣，減緩這些燥熱引起的不適感。例如：苦瓜、芹菜、絲瓜、蓮藕、空心菜、菠菜等。過量容易造成腸胃不適，腸胃較弱的人避免食用。

2、「吃黑」補腎。冬季五行屬水，因此進補黑色的食物，可以增加健康運勢。常見的黑色食物有：海帶、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜等，其中黑米、黑芝麻。

3、「吃溫」通便。《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，屬性「溫熱」的食材有：牛肉、花生、桂圓、紅棗，可以將這些食物搭配筍子、梨子、白菜等清熱食材，燉煮成湯後，祛寒溫補，也可以幫身體清熱通便。

4、從外面買一些白米回來，放入家中的米缸，古云:瑞雪兆豐年，白米旺財運。

5、家人之間互相發紅包並講一些祝福的話，增加家人互動， 也旺財旺運。

6、這一天在路上，如果看到了乞討者行乞，最好施捨一點，有捨才有得，老天爺會眷顧您。

