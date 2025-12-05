12/7-12/13 星座周運 「海王星順行 水星進射手」

本周我們即將遇到海王星順行雙魚座，將讓我們的夢想回到正軌，靈性直覺也將恢復復甦，水星也在本周正式進入射手座，我們將會說出真心話，也開始對學習與旅行相關訊息感興趣。

<牡羊座>

本周你的目標將變得更為明朗，尤其在學習、證照、旅行、課程規劃上更有效率。容易收到好消息或邀約。工作上比起細節，你更想追求成長與突破。感情上你渴望真誠交流，玩曖昧的人會讓你退卻。

<金牛座>

本周的海王星順行將讓你重新看清友情、人脈與利益關係。有人支持你，也有人只想搭便車。財運在本周將開始逐漸改善，特別是被欠款、佣金、獎金或資源將開始有所流動。感情中你更願意坦白內心的需求。

<雙子座>

本周水星將進入你的伴侶領域，你將面對「真話帶來的轉折」。合作、合約、感情都需要好好把話說清楚。人際關係上可能會有人誤會你，但也有人更了解你。單身者將遇到口才好、思想自由的心儀對象。

<巨蟹座>

本周海王星順行將讓你恢復力量，你開始重新相信某個夢想或人生方向，也可能想進修、旅行或探索靈性療癒。工作將非常忙碌，但你將從雜亂中看見規劃與秩序。健康上注意睡眠品質。

<獅子座>

本周你在工作、創作、教學、行銷上將展現頭角。靈感也大量湧現，有人欣賞你的才華。感情運勢將逐漸轉強，有新認識、告白、曖昧升溫機會。財運與投資方面不要一時衝動。

<處女座>

本周你的焦點將放在家庭、房產、空間整理、搬動相關事務。你可能重新佈置環境、做清理、或面對家人議題。海王星順行將提醒你，感情與親密關係方面的問題，不是要急著解決，而是要接受事實。

<天秤座>

本周你要開始試著說出自己的立場，尤其在溝通、談判、文件、課程或社群方面，要勇於表達自己的想法。水星進射手將讓你更敢表達觀點，也有助提升你在人際關係上的聲量。生活方面注意收到交通罰單。

<天蠍座>

本周你的價值將重新被看見，也有提升收入、談條件、重新評估價格的機會。本周你對金錢的直覺將更為敏銳。感情方面你想要更穩定、安全的互動，如果對方模糊界線，你會選擇獨立或劃清距離。

<射手座>

本周水星將進入你的本命領域，你準備揭開新的篇章。你很適合換工作方式、接掌新專案、嘗試講課、或學習新技能。你說的每句話都有人聽見，所以在演說表達上需要更真誠、更負責。

<摩羯座>

本周你需要更多的休息、排毒、沉澱，並且調整身心與生活方向。你可能不想社交，但這是醞釀內在力量的時刻。健康方面注意焦慮、睡眠、胃與免疫系統。工作上需要重新規劃。

<水瓶座>

本周在朋友、社群、人脈將為你帶來新方向。有人邀請你合作，或者你會開始探索新的社群平台、參與課程、籌備新的計畫。感情方面建議互動要像朋友般的輕鬆、有共同語言最重要。

<雙魚座>

本周海王星順行在你的本命領域，你終於不再被「不確定」的事務所困住。你會做決定、改變習慣、訂定目標，甚至勇敢離開不適合的人事物。本周的工作曝光度增加，職場上的直覺也非常準確。

資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ）

