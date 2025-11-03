120位學生齊聚培力研習 台北性平學生代表遴選開跑！

高中組大合照。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局三日表示，兩年一度的「台北市性別平等教育委員會學生代表」遴選，即日起開放報名至十二月十九日止，為深化學生對性別平等議題的理解與參與，於大同高中舉辦「校園性平教育委員會運作之學生代表性平意識培力研習」，現場共有一百二十來自小學六年級至高中職學生參與，齊心為打造更加友善、平等的校園環境貢獻心力。

此次研習以「性別平等是什麼？為什麼和我有關？」作為開場，透過分組討論、案例分析與實作演練，此外也介紹校園性平教育委員會之功能與實務運作，為未來投入委員會的學生提前暖身，培養參與公共事務所需的溝通、觀察與倡議能力。

台北市性別平等教育委員會「學生代表」遴選對象為年滿十四歲、就讀本市國、高中職或市立大學之在學學生，具備認同性別平等價值並有意願參與推動相關事務者皆可報名，入選者將有機會與性平教育專家學者、實務工作者及民間團體一同參與市級政策討論，實踐「由學生為主體」的公共參與精神，為台北市的性別平等政策注入更多元、溫暖與包容的視角。