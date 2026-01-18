1200億人民幣電池大單是假的？ 中國電池材料公司遭立案調查

2024年10月24日，在比利時濟布魯治港（Zeebrugge）的中國電動車。路透社



中國電池材料公司寧波容百新能源科技（Ningbo Ronbay New Energy Technology）上週三（14日）才剛宣布，拿下中國電動電池大廠寧德時代（CATL）的1200億人民幣大單，結果週日（18日）就發布公告，坦承已遭中國證券監管機關調查，涉嫌「誤導性描述」。

在週日的聲明中，寧波容百說：「已於2026年1月18日收到中國證券監督管理委員會下發的《立案告知書》。目前公司各項經營活動和業務均正常開展。立案調查期間，公司將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照相關法律法規和監管要求及時履行信息披露義務。」

中國證監會官網週日也發出聲明說：「1月14日，寧波容百新能源科技股份有限公司（簡稱容百科技）披露日常經營重大合同的公告，涉嫌誤導性陳述。近日，我會已對容百科技立案調查。下一步，將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。」

問題焦點的1200億人民幣（約5446億台幣），促使寧波容百股價上週大漲逾7%。但在週日發布的另一份公告中，容百科技在回覆上海證券交易所的詢問時表示，1200億人民幣的金額是「公司估算得出」。

寧波容百稱，最終實際銷售規模需根據實際訂單簽訂時的原材料價格以及數量確定，「銷售金額具有不確定性」。該公司辯稱：「原公告對合同總金額表述不嚴謹……風險提示不夠充分，部分用語不夠規範，但不存在借大額合同進行股價炒作的動機。」

該公司提到，計畫在未來三年內投入約 87 億人民幣的資本支出，以滿足該合約的需求。目前擁有充足的現金儲備和融資能力，可確保合約履行，且不會對其流動性狀況產生重大影響。

電動車是中共上一個五年計畫重點培植的產業，但是這個在中國稱為「新能源車」的產業，已出現嚴重「內捲」的狀況，整個產業鏈有許多廠家是在虧本出貨，並拉動了中國的通縮危機，已經引起中國當局的嚴重關注。

