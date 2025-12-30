1200元好康明最後一天 年輕人都有 錯過視同放棄

今年度文化幣，使用期限只到明（31）日，錯過視同放棄，提醒民眾把握機會。（圖／本報資料照片）

文化部112年起針對年輕人發放文化幣，今年度的文化幣16至22歲民眾每人有1200元，13至15歲民眾每人也有600元可以使用，使用期限只到明（31）日，錯過視同放棄，提醒民眾把握機會，至於明年度的文化幣，115年1月1日上午8時起就可以領取了。

近日不少年輕人在Threads提醒，今年度的文化幣使用期限馬上就到了，一名網友今天中午才發現自己完全沒使用，到現在仍有1200文化幣，急忙在網路上PO文喊「有人需要文化幣嗎？最後兩天了，用不到直接送」，不過文化幣只限本人使用，就算自己用不到，也無法轉贈。

文化部統計，截至12月9日為止，今年度文化幣領取率高達8成，使用金額達到14.1億元，其中書店及出版業的消費占48％，是所有消費類型的最大宗，表演藝術及文化體驗約18％，流行音樂也有約13％。

文化部指出，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集等，也同步推出各種加碼優惠，如視覺藝術青春票、國片早安場等，13至22歲民眾明年起都會納入常態化發放範圍，每人都有1200文化幣可以使用，只要下載專屬APP進行註冊，個人資料通過驗證後即可領取，使用期限同樣以一年為限，至115年12月31日為止。

