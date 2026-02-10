1200元才有誠意？她喊紅包「通貨膨脹」太嚴重 網籲放寬心：有包就好

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

除夕夜、大年初一除了和全家人聚在一起圍爐之外，發紅包也是重要環節之一。近日，有網友在Threads上發文抱怨，認為現在的紅包「通貨膨脹」太嚴重，小時候紅包拿到200就很開心，但現在要包到1200才較有誠意。貼文曝光後引起大批網友熱議。

除夕夜、大年初一除了和全家人聚在一起圍爐之外，發紅包也是重要環節之一。（示意圖／資料照）

原PO指出，看到有人發文表示，「現在包給小孩600元會被笑，1000元是基本，1200元才叫有誠意」，她也坦言當年自己光是拿到200元就很開心了，不禁直呼：「所以是要包多少才叫正常？」

對此，不少網友紛紛留言表示，「我不管，我小時候就只拿200我長大也只會包200」、「我都包200元而已，不然就不要包給他們的小孩啊因為他們不是我的小孩」、「一律200，再嫌只有紅包袋」、「以前的200花一整天 現在都200一餐就沒了」。

不過也有網友表示，包紅包還是要以自己的經濟狀況為主，不用比較，「不要給自己太多壓力，有就好了」、「照自己的經濟狀況給，不讓自己難過叫正常」、「包給小孩一律200，我一個月領不到三萬，只能盡力而為」、「沒結婚之前，一律不包只收」、「能力範圍內就好，拿到紅包一樣開心，過年是個節日，不是壓力的開始」。

