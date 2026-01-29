1200萬元搖頭丸藏書中寄台！雲林男自法國買毒 領包裹落網遭起訴

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

雲林36歲曾姓男子，去年9月自法國購入二級毒品MDMA（搖頭丸），將18包約4.6公斤毒品藏在包裹內空運回台，不料領取包裹時被逮。雲林地檢署今（29）日偵結，認定曾男涉犯《毒品危害防制條例》及《懲治走私條例》，提起公訴。

雲林地檢署調查指出，曾男在網路上與真實姓名及年籍不詳、綽號「阿樂」的男子購買毒品。「阿樂」於去年9月26日前自法國購入毛重約7.5公斤的MDMA，市值約新台幣1200萬元，並將毒品夾藏於書本造型的3個空盒中，偽裝成一般包裹，由不知情的貨運郵務人員運輸、私運入境。

雲林地檢署獲報後，趁曾男於去年10月3日領取包裹時，當場將他逮捕，並查扣3個書本造型空盒內共18包、淨重4.6公斤的二級毒品MDMA。

檢方強調，曾男刻意以書本造型包裝掩飾毒品，企圖規避查緝，毒品犯罪手法翻新，對社會治安及國人身心健康危害甚鉅，依涉犯《毒品危害防制條例》第4條第2項運輸第二級毒品罪及《懲治走私條例》第2條第1項私運管制物品進口罪，對曾男提起公訴。

