1200萬勞工樂透！新制勞退分紅爽領4.17萬…帳戶怎麼查？這樣就夠嗎？試算「退休金缺口」怎麼補
勞動基金周三（4/1）公布2月最新績效，單月賺進4,184億元，創下單月新高！今年前2月累計收益達8,131億元，收益率為10.83%。 其中，與勞工最相關的新制勞退基金，2月收益達5,389.4億元，收益率10.28%；若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工可分得約4.17萬元，幾乎追平去年全年平均分紅5.7萬元。 不過，勞保局提醒，由於每位勞工的提繳金額、累積年資不同，實際分配金額仍會有所差異，並非人人都能領到相同金額。
2月受春節連假影響，交易日減少，市場一度觀望，但節後資金回流，加上科技產業需求與基本面支撐，台股迅速回升。值得注意的是，勞動基金配置台股比重僅約2成，卻貢獻逾半收益，成為推升績效的關鍵，顯示AI與科技題材仍具成長動能。
值得注意的是，儘管台股前2月漲幅達22.27%，但3月受國際戰爭影響，金融市場、匯市與油價劇烈波動，單月下跌10.42%，已部分抵銷漲幅。
總體經濟方面，美國聯準會維持利率不變，雖就業成長放緩、通膨偏高，但經濟仍穩健；惟中東衝突升溫，恐推升能源價格並增加供應鏈風險。勞動基金運用局提醒，未來須持續關注通膨、利率與地緣政治三大變數。
勞退分紅何時領？滿60歲才能動用
不過對多數勞工而言，更關心的仍是「分紅何時入帳、何時能領」？依規定，勞退基金每年會在2月底前通知前一年度損益，並於3月底前完成收益分配，勞工可透過個人專戶查詢最新金額。
請領條件 （年齡與年資）
請領方式 （月領或一次領）
年滿 60 歲
符合請領的基本法定年齡。
工作年資滿 15 年以上
可選擇月領或一次請領。
工作年資未滿 15 年
只能一次請領。
此外，若勞工未滿60歲但已喪失工作能力，也可提前請領；若在請領前過世，則由遺屬或指定人領取。退休後若持續工作並提繳，還可每滿1年再請領一次續提退休金。
勞退帳戶裡到底有多少錢？查詢方式快收藏
一、用「勞保局e化服務系統」（手機也能查）
1️⃣ 進入勞保局e化服務系統
2️⃣ 點選「個人登入」
3️⃣ 選擇登入方式（擇一）：
◆行動電話認證（需備妥健保卡號）
◆自然人憑證
◆虛擬勞保憑證
◆行動自然人憑證
◆金融電子憑證
4️⃣ 登入後點選：
「查詢」→「勞工退休金新制個人專戶」
5️⃣ 即可查看：帳戶總金額、歷年提繳紀錄、投資收益分配
二、用ATM查（免登入）
持「勞動保障卡」或「郵政金融卡」到ATM操作查詢，可查累積提繳金額、收益、以及最近6筆明細等資訊。
三、臨櫃查詢
攜帶身分證明文件到勞保局各地辦事處，由專人協助查詢與試算
單月分紅創高先別開心，最終金額才算數
從今年前2月的亮眼績效來看，勞退基金的確具備長期投資與分散風險的優勢。不過，專家提醒，平均分紅4萬元僅為參考值，真正影響退休金多寡的關鍵，仍在於「提繳時間長短」與「投入金額高低」。
勞退新制自2005年7月1日開始實施，勞動部曾試算，如果當時25歲的勞工從新制施行起就自提6%，以提繳薪資平均約4.4萬元來計算，每月自提2,640元，持續40年、到65歲時專戶可累積逾1千萬元，為老年提供穩定保障。
怎麼判斷「夠不夠退休」？
但是勞退新制實施至今才20年，許多勞工也不是一開始就自提，專戶累積金額有限。事實上據勞保局統計，新制勞退平均僅月領6,332元，加上去年勞保老年年金平均給付19,312元，兩者相加也僅約2.5萬餘元，恐難支撐退休生活。
專家建議，由於每個人期盼的生活品質有所差異，單看帳戶數字沒有意義，因此可以透過以下3個步驟，快速判斷你的退休金夠不夠？
一、先算「你退休後每月需要多少錢」
最簡單的方式，是取所得替代率60%至80%為基準。如目前薪資6萬元，則退休後每月約需3.6萬至4.8萬元，原因是退休後少了通勤、交際開銷，支出會略減，但須注意醫療保健費用可能上升。
二、再算「你至少要準備多少退休金」
根據內政部最新公布的「2024年（113年）簡易生命表」，台灣國人平均壽命為80.77歲；另據勞保局最新統計，2025年（114年）勞保老年年金的整體平均請領年齡為 61.51歲，也就是說，國人退休後平均還有20年的餘命。
簡易估算公式：每月生活費 × 12 × 預計退休年數
假設每月需要4萬元，預計退休生活20年，就需要約960萬元。若更保守計算活到90歲以及通膨因素，恐怕就要抓1000萬～1500萬元才保險。
三、補齊「退休金缺口」
假設勞退＋勞保年金有2.5萬元，與退休後預估每月4萬元的花費相減，仍有1.5萬元的資金缺口，這就需要想辦法籌足其他財源，包括個人儲蓄、投資（ETF、股票、保險等），或是當包租公婆等。
專家提醒，勞退金只能提供退休「基本保障」，並不足於支撐完整老後生活，不妨花1分鐘試算來檢視自己的退休帳戶：
勞退換算月領 ≧ 生活費70% ? 相對安心
約30%～50% ? 需要補強
低於30% ? 退休風險偏高
若距離退休只剩10至15年時間，也不必太沮喪。
可透過拉高自提成數（最高可達6%）、延後退休年齡（透過「展延老年年金」提高勞保給付，每晚1年請領增給4%，最高增給20%。勞工年滿65歲若繼續工作，雇主仍須每月提繳6% 勞退金，年資持續累積）。或是提早做好退休理財，增加穩定現金流投資，如高股息ETF、債券等，為老後生活建立穩定基礎。
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